18.8 مليار دولار إيرادات "تسلا" خلال الربع الأول وبصافي ربح 3.3 مليار

أوضحت شركة تسلا أنها حققت إيرادات خلال الريع الأول بلغت 18.8 مليار دولار وبنسبة نمو 81 في المائة على أساس سنوي

وبينت الشركة عبر بيان لها أن صافي الربح للفترة بلغ 3.3 مليار دولار وبعائد للسهم بلغ 3.22 دولار للسهم، مقابل توقعات عند 2.26 دولار للسهم.