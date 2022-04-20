سهم "نتفليكس" يهوي 30% وتفقد 46 مليار دولار من قيمتها السوقية

فقدت "نتفليكس" 46 مليار دولار من قيمتها السوقية اليوم الأربعاء بعدما تراجع سهم الشركة بنسبة 30 في المائة، وذلك بعد أن أعلنت عن أرباحها مساء الثلاثاء والتي أظهرت أنها فقدت المشتركين في آخر ربع لها.

أدت النتائج إلى موجة من التخفيضات من وول ستريت بسبب مخاوف من إمكانية نمو الشركة على المدى الطويل.

وخسرت "نتفليكس" 200 ألف مشترك في كل أنحاء العالم في الربع الأول من العام مقارنة بنهاية العام 2021، وهي سابقة منذ أكثر من عشر سنوات.

وعزت المنصة الأمريكية العملاقة للبث التدفقي هذا التراجع بشكل أساسي إلى صعوبة استقطاب مشتركين جدد في كل مناطق العالم بالإضافة إلى تعليق الخدمة في روسيا.

في المحصلة، حققت "نتفليكس" إيرادات بلغت 7,9 مليارات دولار في الفترة الممتدة من يناير إلى مارس، أي 10 في المائة، أكثر من الفترة نفسها العام الماضي، خصوصا بفضل زيادة عدد المشتركين على أساس سنوي (+6,7 %) وزيادة سعر اشتراكاتها.

لكن أرباحها الصافية بلغت 1,6 مليار مقارنة بـ1,7 مليار في الربع الأول من العام 2021.