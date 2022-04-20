بدءا من 19 ابريل .. وفد اقتصادي سعودي رفيع يشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

يترأس محمد الجدعان وزير المالية وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد في واشنطن الأمريكية من 19 وحتى 24 ابريل.

ويضم الوفد الدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) وسلطان المرشد الرئيس التنفيذي المكلف للصندوق السعودي للتنمية وعددا من المختصين من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي والصندوق السعودي للتنمية.

وسيشارك محمد الجدعان في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي واجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي. ويتضمن جدول أعمال اجتماع ‏اللجنة النقدية والمالية الدولية مناقشة السياسات العالمية والقضايا موضع الاهتمام العالمي ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية والتداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية ومواجهة التحديات وتقديم الدعم اللازم للأعضاء إضافة لدعم جهود التحول الشامل لضمان التعافي الاقتصادي.

فيما يتضمن جدول أعمال لجنة التنمية استعراض المشهد التنموي العالمي بما في ذلك تأثير الأزمة الأوكرانية على جهود التنمية العالمية بجانب مناقشة العمل القائم لمعالجة مواطن الضعف في ديون الدول ذات الدخل المنخفض بالتركيز على تنفيذ الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون. كما ستتم مناقشة موضوع الرقمنة ودورها في دعم التنمية المستدامة بالاستفادة من الدروس المكتسبة خلال مرحلة مواجهة الجائحة.

من جهة أخرى سيشارك فهد المبارك في اجتماع اللجنة التوجيهية لمجلس الاستقرار المالي (FSB) الذي سيناقش تطورات خطة عمل المجلس 2022 وتنفيذها وأبرز قضايا الاستقرار المالي الحالية كذلك سيشارك ‏في الاجتماع الوزاري لمجموعة العمل المالي (FATF).

وعلى هامش هذه الاجتماعات سيعقد الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول العشرين تحت رئاسة إندونيسيا يوم 20 أبريل لمناقشة قضايا متعلقة بالتغييرات المهمة في التوقعات الاقتصادية العالمية منذ اجتماع فبراير بما في ذلك آثار حرب أوكرانيا الاقتصادية والمالية. كما سيناقش آلية الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها إضافة لجهود تعظيم تأثير توجيه حقوق السحب الخاصة. كما سيتم تبادل الآراء بشأن تنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين والخطوات القادمة لمعالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون لدى الدول ذات الاحتياج.