"تداول" تنشر مشروع تعديل قواعد الإدراج لتنظيم الإدراج المباشر لأدوات الدين الخاصة

أعلنت تداول السعودية نشر مشروع تعديل قواعد الإدراج لتنظيم الإدراج المباشر للصكوك وأدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً لاستطلاع مرئيات المهتمين والمعنيين (مسودة تعديلات قواعد الإدراج).

وأوضحت أن التعديلات المقترحة على قواعد الإدراج تهدف إلى تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وتعميقه بإضافة خصائص وتحسينات تتيح الإدراج المباشر للصكوك وأدوات الدين المطروحة طرحا خاصا وذلك بما يكفل تنويع قاعدة المستثمرين والمصدرين في سوق الصكوك وأدوات الدين المدرجة.

وبينت بأن التعديلات ترتبط بمشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة في شأن تنظيم الإدراج المباشر لأدوات الدين المطروحة طرحا خاصا والتي تم نشره على موقع هيئة السوق المالية لاستطلاع مرئيات العموم (مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة).

ونوهت أن آخر موعد لاستقبال المرئيات هو 4 يونيو الموافق 5 ذي القعدة عبر (البريد الالكتروني).