سريلانكا تسعى للحصول على قروض مرحلية من عدة دول

تتواصل سريلانكا مع العديد من الدول للحصول على ائتمان ثنائي، حيث أن حزمة المساعدات الشاملة من صندوق

النقد الدولي ربما تتطلب حوالي ستة أشهر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الخارجية، جي.إل.بيرس قوله للصحفيين في إيجاز صحفي في كولومبو اليوم الأربعاء إن الهند تقدم "كل مساعدة يمكن تصورها" مضيفا أنه سيجتمع مع السفير الصيني غدا الخميس.

وتسعى سريلانكا لطلب المساعدة أيضا من اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال بيريس إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي تسير على ما يرام ومازالت البلاد تأمل في مساعدات سريعة بموجب برنامج الطوارئ.

وأضاف "لكن الحصول على حزمة كاملة سيحتاج إلى حوالي ستة أشهر .وأنه "ينبغي علينا إيجاد تمويل مرحلي ".