"البحر الأحمر" تعتمد الوقود الحيوي لتشغيل جميع مرافقها السياحية

اختارت شركة البحر الأحمر للتطوير شركة "MAN" لحلول الطاقة لتوريد 25 مجموعة من مولدات الوقود الحيوي بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 112 ميجاوات لوجهتها السياحية المستدامة الذي تمتد على طول 200 كلم على ساحل البحر الأحمر ويضم أرخبيلا من 90 جزيرة بمساحة إجمالية 28 ألف كلم مربع.

وتعتمد البنية التحتية المستدامة للوجهة على إمدادات الطاقة المتجددة دون الاعتماد مطلقا على شبكة الكهرباء الوطنية وسيتم تشغيل الوجهة المستدامة بالاعتماد على محطات الطاقة الشمسية المتضمنة بطاريات التخزين المدعومة بنظام MAN GenSets في 6 مواقع مختلفة بمحركات محسّنة للاستخدام مع الوقود الحيوي B100 المحايد مناخيًا.

وجرى تطوير البنية التحتية الشاملة لإمدادات الطاقة المتجددة من قبل تحالف تقوده شركة "أكوا باور" المطورة السعودية والرائدة في التطوير والاستثمار والتشغيل لمشاريع في مجالات توليد الطاقة وتحلية المياه.

وأوضح جون باغانو الرئيس التنفيذي لـ "البحر الأحمر" أن الشركة تلتزم بدفع عجلة العمل للأمام والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مما يساعدها بوضع معايير عالمية جديدة في السياحة المتجددة. وقال "حتى وإن لم تكن الطاقة الشمسية متوفرة، سيستمر مصدر الطاقة محايدا مناخيا تماما بفضل محركاتنا.

وأضاف : فخورون حقا بأن نكون جزءا من نجاح هذا المشروع المستدام الضخم وعلى إمدادات الطاقة الصديقة للبيئة أن تكون آمنة وجديرة بالثقة وتضمن محركاتنا هذا الوعد عبر نظام الطاقة الهجين الذي ستوفر محطات الطاقة الست دعما مرنا للغاية له وللطاقة المطلوبة دون أي تأثير إضافي على المناخ".

وأشار إلى أنه يمكن عبر هذا النظام للمنتجع الواحد أن يقدم لضيوفه تجربة سياحية مستدامة دون الإضرار بالبيئة مع ضمان مصدر مستدام ومتجدد للطاقة.

وتكمن أهمية وجهة البحر الأحمر لدعمه لإستراتيجية التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه السعودية من خلال توفير فرص العمل وتشجيعه ريادة الأعمال وجذبه الاستثمارات المحلية والأجنبية في السعودية كجزء من رؤية 2030.