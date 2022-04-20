الذهب عند أدنى مستوياته في أسبوعين متأثرا بعائدات السندات والدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين متأثرة باستمرار ارتفاع عائدات السندات الأمريكية والدولار.

وبحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1941.40 دولار للأوقية ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7 % إلى 1944.80 دولار.

وتراجع سعر الذهب أمس 1.8 % إذ فاق أثر ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات والدولار الذي يخفض الطلب على المعدن النفيس الإقبال على شرائه كملاذ آمن للقيمة.

واستقر الدولار قريبا من ارتفاعاته في الفترة الأخيرة مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى. وأبقت الصين على أسعار الإقراض مستقرة على غير المتوقع اليوم واعتبرت الأسواق هذه الخطوة دليلا على توخي الحذر مع تباطؤ الاقتصاد بسبب قيود كوفيد.

وحومت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات مع استعداد المستثمرين لرفع الفائدة. واقترب الذهب يوم الاثنين من مستوى 2000 دولار للأوقية القياسي لكنه تعرض لضغوط منذ ذلك الحين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 24.96 دولار للأوقية وانخفض سعر البلاتين 1.5 % إلى 976.47 دولار للأوقية في حين ارتفع سعر البلاديوم 0.3 % إلى 2379.85 دولار للأوقية.