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أسواق الأسهم- العالمية

نتائج شركات الربع الأول الإيجابية تقود أسهم أوروبا للارتفاع

نتائج شركات الربع الأول الإيجابية تقود أسهم أوروبا للارتفاع

"الاقتصادية" من الرياض

ارتفعت أسهم أوروبا اليوم بعد إعلان نتائج شركات الأغذية والمشروبات إلا أن مخاوف صراع روسيا وأوكرانيا وتباطؤ النمو وارتفاع العائدات حدت من المكاسب.

وارتفع مؤشر ستوكس 0.5 % مع صعود أسهم البنوك وشركات الأغذية والمشروبات 1.3 % وتراجعت أسهم التعدين 0.8 % ونزلت أسهم النفط 0.5 %.

وقفز سهم دانون 7.2 % بعد أن سجلت مجموعة الأغذية الفرنسية نموا أقوى من المتوقع للمبيعات في الربع الأول وأبقت على أهداف 2022.

وهبط سهم كريدي سويس 1.9 % بعد أن قال البنك السويسري إنه يتوقع خسارة صافية في الربع الأول وتأثيرات سلبية أكبر للحرب.

وأظهرت بيانات اليوم ارتفاع أسعار المنتجين الألمان 30.9 % على أساس سنوي في مارس مما يعكس آثار الصراع في أوكرانيا للمرة الأولى.

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