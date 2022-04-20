"التعاونية" تحصل على تصنيف "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة من "ستاندرد آند بورز"

أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن استلامها يوم الثلاثاء الموافق 19 ابريل 2022 تقرير من وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني يؤكد حصول الشركة على تصنيف (A-) ونظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت وكالة ستاندرد أند بورز في بيانها أنها منحت التعاونية هذا التصنيف استناداً على مجموعة من عناصر القوة التي تتميز بها الشركة، أبرزها قوة وضعها التنافسي، ومعدل كفاية رأس المال، وقوة الأداء المالي مدعوماً بربحية الاكتتاب ودخل الاستثمار.

وقد منحت ستاندرد أند بورز نظرة مستقبلية مستقرة للتعاونية نظراً لتوقعاتها بأن تحافظ الشركة على أدائها التشغيلي القوي ووضعها التنافسي داخل السوق المحلي، مع استمرار تحسن كفاية رأس المال خلال العامين القادمين