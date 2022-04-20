عمليات بيع تفقد مؤشر الأسهم السعودية 227 نقطة .. أسوأ أداء يومي في شهرين

تراجعت الأسهم السعودية إلى 13505 نقاط، لتسجل أسوأ أداء يومي منذ شهرين وتفقد أعلى مستوياتها في 16 عاما، خاسرة 227 نقطة بنحو 1.6 في المائة، بينما هبط مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 37 نقطة بنحو 1.9 في المائة، ليغلق عند 1898 نقطة. أشير في تحليل سابق إلى أن مستويات 13800 مقاومة تنشط فيها العمليات البيعية، وسجلت السوق أعلى مستوياتها خلال الجلسة 13783 نقطة. التراجع جاء نتيجة طبيعية لمسار السوق، حيث إن السوق لم تتراجع لأكثر من الجلسة خلال شهر، والجلسة التي تسجل فيها تراجعا تكون هامشية، ما جعل الأسعار تتضخم بسرعة وتتراكم الأرباح الرأسمالية في محافظ المتعاملين. من ناحية فنية، ستواجه السوق دعما عند 13430 نقطة، عدم التماسك، عندها سيظهر أن موجة التراجع قد تمتد إلى مستوى أبعد.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 13752 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 13783 نقطة رابحا 0.37 في المائة، بينما الأدنى عند 13505 نقاط فاقدا 1.6 في المائة، وأغلق المؤشر عندها فاقدا 227 نقطة. وارتفعت السيولة 33 في المائة بنحو 2.3 مليار ريال، لتصل إلى 9.4 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 14 في المائة بنحو 22 مليون سهم، لتصل إلى 180 مليون سهم متداول، أما الصفقات، فارتفعت 16 في المائة بنحو 52 ألف صفقة، لتصل إلى 388 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفع قطاع الإعلام والترفيه وحيدا بنحو 0.65 في المائة، مقابل تراجع البقية بصدارة "المصارف" بنحو 2.9 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنحو 2.1 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنحو 1.8 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 34 في المائة بقيمة 3.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 23 في المائة بقيمة 2.2 مليار ريال، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنحو 7 في المائة بقيمة 635 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أنابيب الشرق" بنحو 6.5 في المائة، ليغلق عند 91.60 ريال، يليه سهم "دله الصحية" بنحو 4.3 في المائة، ليغلق عند 117.20 ريال، وحل ثالثا سهم "أميانتيت" بنحو 3.7 في المائة، ليغلق عند 44 ريالا. وفي المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "ساب" بنحو 4.4 في المائة، ليغلق عند 42.40 ريال، يليه سهم "الوطنية" بنحو 4.2 في المائة، ليغلق عند 21.82 ريال، وحل ثالثا سهم "أنعام القابضة" بنحو 4.2 في المائة، ليغلق عند 75.50 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة مليار ريال، يليه سهم "سبكيم العالمية" بقيمة 524 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بقيمة 486 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية