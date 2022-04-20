«وول ستريت» تهبط وسط توقعات برفع أسعار الفائدة .. المستثمرون يترقبون مزيدا من تقارير الأرباح

هبطت مؤشرات "وول ستريت" عند الافتتاح أمس، مع صعود عوائد السندات الأمريكية إلى مستويات جديدة وسط توقعات برفع أسعار الفائدة، بينما ينتظر المستثمرون مزيدا من تقارير الأرباح لتقييم تأثير التضخم وحرب أوكرانيا في الشركات.وبحسب "رويترز"، هبط مؤشر داو جونز الصناعي 17.07 نقطة أو 0.05 في المائة إلى 34394.62 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.06 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 4390.63 نقطة، في حين هبط مؤشر ناسداك المجمع 19.92 نقطة أو 0.15 في المائة إلى 13312.44 نقطة.من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس، إذ تنتاب المستثمرين حالة من التوتر بفعل مخاوف بشأن الحرب في أوكرانيا، وتوقعات بتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للسياسة النقدية، ونتائج أعمال متباينة.وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1 في المائة، بعد انخفاضه 0.9 في المائة الأسبوع الماضي. وقادت أسهم السفر والبناء الخسائر. وكرر جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس دعوته إلى زيادة أسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول نهاية العام أمس الأول، قائلا: "إن التضخم في الولايات المتحدة مرتفع للغاية".وهبط سهم "سكور" 2.6 في المائة، بعد أن قالت شركة إعادة التأمين الفرنسية: "إنها تتوقع حجز رسوم من أجل المطالبات المتعلقة بالصراع في أوكرانيا".في آسيا، صعد مؤشر نيكاي الياباني أمس، لكنه لم يتمكن من الإغلاق فوق مستوى 27 ألف نقطة المهم من الناحية النفسية، إذ حدت من مكاسبه مخاوف حيال موسم نتائج الأعمال المقبل وانخفاض الين وآفاق السياسة النقدية الأمريكية.وأغلق "نيكاي" مرتفعا 0.69 في المائة إلى 26985.09 نقطة، بعد أن تأرجح في التعاملات بعد الظهيرة حول 27 ألف نقطة.وكان قد انخفض في الصباح إلى مستوى متدن عند 26777.71 نقطة، وتكبد خسائر لفترة وجيزة، بعد أن كان مستواه عند الافتتاح قرب أعلى مستوياته أمس عند 27100.59.ومن 225 سهما على مؤشر نيكاي، ارتفع 190 وانخفض 33 وأغلق اثنان دون تغيير يذكر.وكانت شركات صناعة الرقائق من أكبر الرابحين من حيث النقاط على المؤشر، إذ تقدم سهم "طوكيو إلكترون" 2.29 في المائة، وصعد سهم "أدفانتست" 3.01 في المائة.لكن سهمي "فاست ريتيلينج" المشغلة لسلسلة "يونيكلو" للملابس ومجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة، وهما من الأسهم ذات الثقل على المؤشر، خسرا 1.72 في المائة و1.88 في المائة على الترتيب، ما أفقد "نيكاي" 61 نقطة.وارتفع مؤشر توبكس، الأوسع نطاقا، 0.83 في المائة إلى 1895.70 نقطة.