السوق الموازية تتراجع 0.5 % بتداولات قيمتها 33 مليون ريال

انخفضت السوق الموازية "نمو" بنحو 0.5 في المائة، لتغلق عند 24088 نقطة فاقدة 126 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 13 في المائة بنحو 3.9 مليون ريال، لتصل إلى 33 مليون ريال. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 9 في المائة بنحو 41 الف سهم، لتصل إلى 402 ألف سهم متداول، أما الصفقات، فارتفعت 17 في المائة بنحو 275 صفقة، لتصل إلى 1.9 ألف صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة "سمو" بنحو 3 في المائة، ليغلق عند 67 ريالا، يليه "الحاسوب" بنحو 2.5 في المائة، ليغلق عند 322 ريالا، وحل ثالثا "العبيكان للزجاج" بنحو 2.4 في المائة، ليغلق عند 95 ريالا. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "المركز الآلي" بنحو 6.6 في المائة، ليغلق عند 136.40 ريال، يليه "غاز" بنحو 4.2 في المائة، ليغلق عند 76 ريالا، وحل ثالثا "جاز" بنحو 3.2 في المائة، ليغلق عند 82.50 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "طبية" بقيمة 9.7 مليون ريال، يليه سهم "العبيكان للزجاج" بقيمة 7.8 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "جاهز" بقيمة 2.1 مليون ريال.