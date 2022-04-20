4 عوامل مؤثرة في تقلبات النفط .. أبرزها توقف الإنتاج الليبي وتوقعات النمو العالمي

شهدت أسعار النفط تعاملات متقلبة مع توقف الإنتاج في بعض الحقول الليبية وارتفاع الدولار الأمريكي، وإغلاقات الصين التي عززت المخاوف على الطلب، وقيام البنك الدولي بخفض توقعات النمو العالمي في الشهور المقبلة.وقال لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون "إن مشكلات إنتاج النفط الليبي قد لا تؤدي إلى تغيير خطط شراء الخام في آسيا بشكل كبير، بسبب اعتماد المنطقة القليل نسبيا على تلك الإمدادات، لكن المصافي تستعد لبعض التأثير في الأسعار وضغط الإمدادات".وأكد سيفين شيميل، مدير شركة "في جي آندستري" الألمانية، أن أسعار النفط الخام ستواصل الصعود مدعومة من مخاوف نقص المعروض وتصاعد وتيرة الحرب في أوكرانيا مقابل استمرار نمو الطلب، حيث من المتوقع أن يشهد الطلب على النفط في آسيا انتعاشا مستداما، إضافة إلى قيود المعروض خاصة مع تفاقم مشكلات الإنتاج في ليبيا، ما سيعني أن شركات التكرير يجب أن تكون مستعدة لأسعار نفط أعلى ولفترة أطول، بحسب تقديرات "ستاندرد آند بورز".وأضاف، أن "اضطرابات السوق النفطية تتزايد بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا"، مشيرا إلى قلق جميع الأطراف المعنية بالصناعة فيما يتعلق بالعرض والطلب واستعادة التوازن المستدام في السوق.من جانبه، قال روبين نوبل، مدير شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات، "إن استمرار أزمة الإنتاج الليبي قد ترفع أسعار النفط الخام على نحو أوسع بسبب اتساع فجوة الإنتاج في السوق التي تعاني بالفعل نقص المعروض بسبب خسارة كثير من البراميل من روسيا التي تقدر بما يراوح بين مليونين وثلاثة ملايين برميل يوميا".ولفت إلى أن تقرير "أوبك" الشهري الأخير كشف عن حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه زيادة الإنتاج في ظل الظروف الدولية الراهنة، حيث تواجه "أوبك" بالفعل قيودا متزايدة على الطاقة الإنتاجية، حيث ارتفع إنتاج المنظمة في مارس بمقدار 57 ألف برميل يوميا إلى 28.56 مليون برميل يوميا، وذلك على نحو أقل عن الزيادة البالغة 253 ألف برميل يوميا المسموح بها لـ"أوبك" بموجب اتفاق "أوبك +".بدورها، قالت مواهي كواسي، العضو المنتدب لشركة "أجركرافت" الدولية، "إن العقوبات الغربية تتسع وتؤدي إلى مزيد من صعود أسعار النفط الخام، وهو ما حذرت منه روسيا أخيرا، حيث تحركت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لحظر النفط الخام الروسي، وهناك ضغوط على الاتحاد الأوروبي ليتبع التوجه نفسه، ما جعل خام برنت عند مستوى نحو 110 دولارات للبرميل، ومرشح لمزيد من المكاسب".وأوضحت أنه لا توجد أي مؤشرات على حدوث تغيير في سياسة الإنتاج من جانب "أوبك +"، مشيرة إلى توقعات باستمرار الأسعار في المكاسب حتى مع تضاؤل توقعات النمو الاقتصادي العالمي.في المقابل، ذكر ماركوس كروج، كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن المكاسب السعرية قد لا تصمد طويلا خاصة أن هناك ضغوطا واسعة على الطلب العالمي في ضوء عمليات الإغلاق الصينية التي تلقي بثقلها على النمو الاقتصادي، كما أشارت البيانات الاقتصادية الصينية إلى أكبر انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي وإلى أسوأ معدل بطالة منذ الأشهر الأولى للوباء.وفيما يخص الأسعار، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.41 دولار أو 1.2 في المائة إلى 111.75 دولار للبرميل خلال التعاملات أمس، بعد ارتفاعها بأكثر من دولار إلى 114.21 دولار في وقت سابق من الجلسة.وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.64 دولار بما يعادل 1.5 في المائة إلى 106.57 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت إلى 108.92 دولار في وقت سابق.تعرضت الأسعار لضغوط مع تداول الدولار عند أعلى مستوى له في عامين.وجاء انخفاض الأسعار أمس في أعقاب ارتفاع بأكثر من 1 في المائة الإثنين عندما سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ 28 آذار (مارس) بسبب تعطل إمدادات النفط الليبي.وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس الأول من بدء "موجة مؤلمة من الإغلاقات" بعد إعلانها حالة "القوة القاهرة" فيما يتعلق ببعض من إنتاجها وصادراتها بعد أن وسعت قوات في الشرق حصارها للمنشآت النفطية بسبب أزمة سياسية.من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 110.54 دولار للبرميل الإثنين مقابل 108.52 دولار للبرميل في اليوم السابق.وذكر التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، أن سعر السلة التى تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق رابع ارتفاع له على التوالي، وأن السلة كسبت نحو عشرة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 100.08 دولار للبرميل.