71.6 % حصة «أوبك» من واردات الهند النفطية خلال عام

استقر نصيب "أوبك" من واردات الهند النفطية في العام المالي 2021 - 2022 على أساس سنوي، ما أوقف سلسلة من التراجعات الحادة على مدى الأعوام الستة الماضية، حيث اقتنصت شركات التكرير الخام من منطقة الشرق الأوسط القريبة، لمواجهة ارتفاع الأسعار عالميا.وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات تتبع السفن من مصادر في القطاع أن إجمالي واردات الخام لثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم ارتفع 7.2 في المائة على أساس سنوي إلى 4.26 مليون برميل يوميا في العام المنتهي في 31 آذار (مارس).وأظهرت البيانات، أن الحصة التي قدمها أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، ومعظمهم من الشرق الأوسط وإفريقيا، بلغت 71.6 في المائة في 2021 - 2022 مقارنة بـ71.9 في المائة في 2020 - 2021.كان نفط "أوبك" يشكل نحو 88 في المائة من واردات الهند من النفط الخام في 2007 - 2008.وقال إحسان الحق، المحلل في "رفينيتيف"، "أوبك تزيد إنتاجها كل شهر تقريبا بنحو 250 ألف برميل يوميا والهند سوق قريبة. وفي الوقت نفسه، رفعت شركات التكرير الهندية معالجة الخام لتلبية تزايد الطلب على الوقود".وفي الأشهر القليلة المقبلة، يمكن أن تنخفض حصة "أوبك" من إجمالي واردات الهند مع شراء شركات التكرير في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا النفط الروسي الأرخص ثمنا الذي تتجنبه بعض الدول والشركات الغربية منذ التدخل الروسي في أوكرانيا.وظل النفط الروسي يشكل أقل من 1 في المائة من واردات الهند من النفط الخام في 2021 - 2022.وقال إحسان الحق: "إن ارتفاع أسعار النفط العالمية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) دفع شركات التكرير الهندية للحصول على كامل الكميات أو ربما أكثر من الكميات المتفق عليها في عقودها السنوية مع المنتجين من الشرق الأوسط".وزادت حصة نفط الشرق الأوسط في واردات الهند إلى 64 في المائة في 2021 - 2022 ارتفاعا من 62 في المائة في العام السابق، بينما انخفضت حصتا أمريكا اللاتينية وإفريقيا.وارتفعت قيم شركات التكرير الهندية من الخامات المتوسطة إلى الثقيلة، خاصة من الشرق الأوسط، إذ زاد الطلب المحلي على الوقود بعد تخفيف إجراءات الإغلاق في البلاد المرتبطة بكوفيد - 19.وقال إحسان الحق: "أرباح تكرير الديزل مبهرة والخامات الثقيلة من الشرق الأوسط غنية بالديزل".كما ارتفع الطلب على الوقود في الهند في العام المالي الماضي 4.3 في المائة، وهي أكبر زيادة في أربعة أعوام.