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أخبار اقتصادية- عالمية

وزيرة الخزانة الأمريكية: الحرب الروسية الأوكرانية مسؤولة عن ارتفاع أسعار الغذاء

وزيرة الخزانة الأمريكية: الحرب الروسية الأوكرانية مسؤولة عن ارتفاع أسعار الغذاء

"الاقتصادية" من الرياض

ألقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الثلاثاء باللوم على الحرب الروسية في أوكرانيا لتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية ، داعية المعاهد الدولية إلى "تعميق استجابتها" لمخاطر الجوع في جميع أنحاء العالم.

 وقالت يلين في تصريح خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي نقلتها بلومبيرج: "لقد جعلت الحرب الوضع السيئ بالفعل أسوأ".   

وأضافت : أريد أن أكون واضحًا روسيا مسؤولة عن هذا.

 أقرت يلين بأن عوامل مثل الصراع وتغير المناخ والركود الاقتصادي مثل جائحة كوفيد-19 قد ساهمت أيضًا في ندرة الغذاء ، لكنها أكدت أن الحرب أدت إلى تفاقم ضغوط الإمداد الموجودة مسبقًا.  


وحثت المؤسسات المالية الدولية على اتخاذ "خطوات ملموسة" للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية ، بما في ذلك تجنب قيود التصدير التي يمكن أن تزيد من إجهاد الأسعار.

 أدى التدخل الروسي في 24 فبراير ، والعقوبات المالية اللاحقة من الحلفاء الغربيين التي استهدفت موسكو ، إلى تكثيف صدمات الإمدادات في الاقتصاد العالمي ، بما في ذلك تعطيل الصادرات الأوكرانية من الذرة والقمح.  أنتجت روسيا وأوكرانيا 14 ٪ من إمدادات القمح في العالم ، وفقًا للأمم المتحدة.

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