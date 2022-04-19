هيئة السوق المالية توافق على طلب أرامكو زيادة رأس مالها عن طريق منح أسهم مجانية

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة أرامكو السعودية زيادة رأس مالها من 60 مليار ريال إلى 75 مليار ريال وذلك بمنح (1) سهم مجاني مقابل كل (10) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 15 مليار ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 200 مليار سهم إلى 220 مليار سهم، بزيادة قدرها 20 مليار سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.