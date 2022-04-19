السعودية والكويت مرشحتان لتسجيل أعلى معدل نمو من بين اقتصاديات دول الخليج في 2022

تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست تفاؤلا كبيرا حيال نموها في العام الجاري 2022، ولأرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.

وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، والذي استند على توقعات صندوق النقد الدولي الصادر مؤخرا، فإن الاقتصاد السعودي والكويتي مرشحان لتسجيل معدلات نمو تفوق معدلاتها في اقتصاديات دول الخليج في 2022.

ورجح صندوق النقد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل أن يشهد اقتصاد السعودية الأكبر في الشرق الأوسط معدلات نمو 7.6 في المائة هذا العام ونحو 3.6 في المائة للعام المقبل فيما توقع أن يحقق الاقتصاد الكويتي نموا بـ 8.2 في المائة.

وخلال 2022، فإن عمان مرشحه لتحقيق ثالث أعلى نمو في منطقة الخليج حيث توقع صندوق النقد أن تحقق نموا 5.6 في المائة، ثم الإمارات بمعدل نمو 4.2 في المائة وقطر 3.4 في المائة، وكانت توقعات النمو أقل حيال البحرين بواقع 3.3 في المائة.