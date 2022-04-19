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أخبار اقتصادية- عالمية

نمو الإنتاج الصناعي الياباني في فبراير يتجاوز التوقعات

نمو الإنتاج الصناعي الياباني في فبراير يتجاوز التوقعات

الاقتصادية من الرياض

سجل الإنتاج الصناعي في اليابان معدل نمو تجاوز التوقعات خلال شهر شباط/فبراير، وفقا لبيانات نهائية أعلنتها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليوم الثلاثاء.

وبلغ معدل نمو الإنتاج الصناعي على أساس موسمي معدل 2% في فبراير مقارنة بالشهر السابق عليه. وكان التقدير الأول يشير إلى معدل نمو 0.1%.

وظلت الصادرات دون تغيير على أساس شهري في فبراير. وكان التقدير الأولي يتوقع تراجعها بنسبة 1.3%.

وأفادت البيانات بأن المخزونات زادت بنسبة 2.1% في فبراير مقابل زيادة بنسبة 1.9 في التقدير الأولي.

وارتفع المخزون بنسبة 2% في ديسمبر.

وكان التقدير الأولي يتوقع ارتفاع المخزون بنسبة 3% على أساس سنوي، كما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5% في فبراير على أساس سنوي كما كان متوقعا.

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