نمو الإنتاج الصناعي الياباني في فبراير يتجاوز التوقعات

سجل الإنتاج الصناعي في اليابان معدل نمو تجاوز التوقعات خلال شهر شباط/فبراير، وفقا لبيانات نهائية أعلنتها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليوم الثلاثاء.

وبلغ معدل نمو الإنتاج الصناعي على أساس موسمي معدل 2% في فبراير مقارنة بالشهر السابق عليه. وكان التقدير الأول يشير إلى معدل نمو 0.1%.

وظلت الصادرات دون تغيير على أساس شهري في فبراير. وكان التقدير الأولي يتوقع تراجعها بنسبة 1.3%.

وأفادت البيانات بأن المخزونات زادت بنسبة 2.1% في فبراير مقابل زيادة بنسبة 1.9 في التقدير الأولي.

وارتفع المخزون بنسبة 2% في ديسمبر.

وكان التقدير الأولي يتوقع ارتفاع المخزون بنسبة 3% على أساس سنوي، كما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5% في فبراير على أساس سنوي كما كان متوقعا.