جامعة أم القرى توقع مذكرة تفاهم لتوفير كوادر مدربة في مجال البصريات

شهدت الكلية التطبيقية بجامعة أم القرى توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة متخصصة في البصريات، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون في المجالات الأكاديمية، والعلمية، والبحثية، والتدريبية، والثقافية، والتطويرية.

ووقع مذكرة الشراكة الدكتور صالح الفريح، عميد الكلية التطبيقية مع ممثل الشركة المختصة في البصريات، وذلك بحضور الدكتور عامر الزائدي وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، نيابة عن رئيس الجامعة الدكتور معدي ال مذهب .

ويشمل نطاق التعاون بين الجهتين؛ تفعيل برنامج دبلوم فني بصريات، وزيادة الفرص الوظيفية للطلاب والطالبات، والتي تخدم سوق العمل.

وأكد الدكتور عامر الزائدي وكيل الجامعة للشؤون التعليمية أن الجامعة تحرص على تفعيل دورها المجتمعي، والمساهمة مع الجهات ذات العلاقة في خدمة أفراد المجتمع، ودعم سوق العمل، من تدريب وتأهيل الطلاب والطالبات، وذلك ببرامج متنوعة تحقق الخطط والأهداف التعاونية المرجوة لمواءمة متطلبات سوق العمل واحتياجاته، وأشار إلى أنه ستكون هناك شراكات عديدة قادمة في قطاع الفندقة والسياحة؛ لأنه أحد القطاعات المهمة التي تركز عليها جامعة أم القرى؛ نظرًا لوجود الجامعة بمدينة مكة المكرمة، وأكبر قطاع بها هو القطاع السياحي والفندقي.

وعبر عن سعادته بهذه الشراكة بين الكلية التطبيقية بجامعة أم القرى والقطاع الخاص، ووصف فكرة بناء برنامج أكاديمي بين الجامعة والقطاع الخاص بأنه سيكون برنامجًا قويًّا، ومتوائمًا مع احتياجات سوق العمل لتسهيل الفرص للطلاب والطالبات للالتحاق بسوق العمل، والتركيز على البرامج والدبلومات المنتهية بالتوظيف، مما يعطي دافعية للطالب بالتسجيل بها.