تراجع أسهم أوروبا تحت وطأة مخاوف تشديد سياسة المركزي الأمريكي

تتجه الأسهم الأوروبية اليوم لتسجيل أسوأ أداء يومي لها منذ ما يقرب من أسبوعين إذ تنتاب المستثمرين حالة من التوتر بفعل خاوف بشأن الحرب في أوكرانيا وتوقعات بتشديد البنك المركزي الأمريكي للسياسة النقدية ونتائج أعمال متباينة.

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1 % بعد انخفاضه 0.9 % الأسبوع الماضي. وقادت أسهم السفر والبناء الخسائر بالتعاملات المبكرة. وشنت روسيا هجومها في شرق أوكرانيا في محاولة لاختراق الدفاعات على خط المواجهة اليوم فيما وصفته أوكرانيا بالمرحلة الثانية من الحرب. وشهت جميع أسواق أوروبا تراجعا.

وكرر جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس دعوته لزيادة أسعار الفائدة إلى 3.5 % بحلول نهاية العام. قائلا إن التضخم في أمريكا "مرتفع للغاية". وهبط سهم سكور 2.6 % بعد أن قالت شركة إعادة التأمين الفرنسية إنها تتوقع حجز رسوم من أجل المطالبات المتعلقة بالصراع في أوكرانيا.