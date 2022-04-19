رغم الإغلاقات في الصين .. "مدينة الآي فون" تعمل بشكل طبيعي

يواصل أكبر موقع لتجميع أجهزة آي فون في العالم والذي يقع بضواحي مدينة تشينجتشو وسط الصين العمل بشكل طبيعي رغم عمليات الإغلاق والاختبارات الجماعية للكشف عن فيروس كورونا والتي بدأت الأسبوع الماضي في المنطقة.

وقالت "بلومبيرج" أن الزيادة الحادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في شنغهاي أدت إلى اضطرابات واسعة النطاق وأثار قرار تشينجتشو في وقت متأخر يوم الجمعة الماضي بفرض حجر صحي مخاوف من أن يضطر مجمع "مجموعة فوكسكون للتكنولوجيا" التايوانية إلى تقليص عملياته.

ونظرا لأهمية موقع التجميع مترامي الأطراف لسلسلة توريد الهواتف الذكية التابعة لشركة آبل اكتسب المجمع لقب "مدينة الآي فون". وأمرت السلطات المحلية صباح أمس الاثنين بإجراء جولة جديدة من الفحوص الجماعية للكشف عن كورونا.

وقال مديري فوكسكون داخل المجمع "يسير الإنتاج في مجمع فوكسكون بشكل جيد مع وجود 200 ألف عامل". وتتعاون الشركة التايوانية مع الحكومة المحلية وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمال.