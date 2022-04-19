"أبولو جلوبال" تدرس مشاركة ايلون ماسك في عرض الاستحواذ على "تويتر"

ذكرت تقارير أن شركة الاستثمار المالي "أبولو جلوبال مانجمنت" تدرس الاشتراك في عرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك البالغة قيمته 43 مليار دولار للاستحواذ على شركة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونقلت "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر مطلعة القول إن أبولو غير مهتمة بالاشتراك في (كونستريتوم) شركات استثمار مالي خاص للاستحواذ على تويتر.

ويمكن أن تقدم أبولو تمويلا لديون المشترين المحتملين لشركة تويتر بما في ذلك إيلون ماسك مؤسس ومالك شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا. ومن المحتمل أن يكون أي تمويل تقدمه أبولو للصفقة مقابل حصولها على أسهم مميزة.

وكان إيلون ماسك وهو أغنى شخص في العالم قد عرض في الأسبوع الماضي الاستحواذ على تويتر مقابل 43 مليار دولار وهو العرض المرجح رفضه من جانب إدارة تويتر. في المقابل أقرت إدارة تويتر خطة تسمى "الحبة السامة" لمنع الاستحواذ على الشركة وإلغاء تسجيل سهمها في البورصة.

وأكدت هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية خطة تويتر للتصدي لمحاولة الاستحواذ وتتضمن إصدار كمية جديدة من الأسهم التي يمكن لجميع مساهميها باستثناء ايلون ماسك شراءها بسعر مخفض.

كما تتضمن الخطة "فرض عقوبة كبيرة" على أي شخص أو جهة تستحوذ على أكثر من 15 % من أسهم تويتر دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة. ويمتلك ايلون ماسك حاليا 9.2 % من أسهم تويتر.

وقالت "تويتر" في بيان إن "مجلس الإدارة تبنى خطة حقوق المساهمين في أعقاب وصول عرض غير ملزم للاستحواذ على تويتر وينتهي أجل خطة الحقوق يوم 14 أبريل 2023.

وتقلص خطة الحقوق احتمالات استحواذ أي شخص أو مجموعة على حصة مسيطرة من تويتر عبر الشراء التراكمي لأسهمها من السوق المفتوحة دون دفع سعر أعلى من سعر السهم لجميع المساهمين أو دون منح مجلس الإدارة وقتا كافيا للوصول لقرار سليم واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق مصالح المساهمين.