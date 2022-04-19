تراجع الين أمام الدولار إلى أدنى مستوياته في 20 عاما

تراجع سعر الين الياباني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم إلى أقل مستوياته منذ 20 عاما مسجلا 127 ينا للدولار في ظل توقعات بارتفاع الفارق بين أسعار الفائدة في كل من أمريكا واليابان عقب ارتفاع سعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

وبحسب "كيودو" للأنباء جرى تداول العملة اليابانية ظهيرة اليوم في حدود 127.72 و 127.77 ين لكل دولار مقابل 126.93 و 127.03 ين في نيويورك أمس و 126.63 و 126.65 ين في طوكيو أمس.

وارتفع الدولار أمام الين في تعاملات صباح اليوم ليصل إلى أعلى مستوياته منذ مايو 2022 مع وصول العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2018.