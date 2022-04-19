أسعار النفط تستهل تعاملات الأسبوع بأعلى ارتفاع في 3 أسابيع

استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على ارتفاع يعد الأعلى في ثلاثة أسابيع، بسبب المخاوف من شح وانقطاع الإمدادات النفطية، وذلك في ظل التصاعد الواسع في الهجمات العسكرية في أوكرانيا، ما يتوقع معه تشديد العقوبات الغربية على روسيا.

ويخفف من المكاسب السعرية، استمرار الإغلاق العام في الصين بعد تصاعد وتيرة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، في وقت يواصل المنتجون في تحالف "أوبك+" المضي قدما في الزيادات الإنتاجية التدريجية لدعم المعروض النفطي بزيادة قدرها 400 ألف برميل يوميا.

وقال لـ"الاقتصادية"، محللون نفطيون إن أسعار النفط عادت إلى الارتفاع في ظل أجواء متقلبة للغاية، حيث تم تعويض الانخفاضات السابقة، التي تعزى إلى الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، وذلك في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا ومع بحث فرض عقوبات إضافية للاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.

وتوقع المحللون أن يراجع تحالف المنتجين في "أوبك+" اتفاقية زيادة الإنتاج الحالية بشكل شهري قبل نهاية العام الجاري، وذلك وفقا لتطورات أزمة العقوبات الأوروبية على روسيا، وبالنظر إلى مستجدات الوضع الوبائي في الصين وتأثيره في الطلب في الشهور المقبلة.

وقال روبرت شتيهرير، مدير مركز فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، إن مكاسب الأسعار في بداية الأسبوع تعود إلى استمرار الطلب في الارتفاع، في حين يلقى صعود الأسعار، مقاومة من ظهور فيروس كورونا مرة أخرى كتهديد للطلب.

ولفت إلى أن السوق باتت مقتنعة بأن التحديات التي تواجه العرض أوسع وأقوى تأثيرا من العوامل الأخرى التي تساعد على خفض الأسعار، حيث يبدو أنه من غير المحتمل التوصل إلى حل سريع للحرب في أوكرانيا بالوسائل، التي تسمح باستئناف صادرات النفط الروسية بالشكل الطبيعي.

من جانبه، أكد ردولف هوبر، الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، أن فكرة العقوبات الأوروبية على قطاع الطاقة الروسي قد تكون بالفعل غير واقعية أو عملية، وذلك بالنظر إلى حقيقة أن دول الاتحاد الأوروبي تعتمد على روسيا في نحو ربع وارداتها النفطية، وأن العقوبات تحتاج إلى التدرج وإلى فترة طويلة لإقرارها في حالة التوافق عليها من جميع دول الاتحاد، خاصة أن المجر وبعض الدول الأخرى تعارض هذا النوع من العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة.

من ناحيته، قال ماثيو جونسون، المحلل في شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات، إن تصاعد وتيرة الحرب في أوكرانيا يدعم استمرار صعود أسعار النفط، فيما تكبحه أنباء الإغلاق في الصين، خاصة بعد صدور بيانات تتوقع أن تؤدي إجراءات الإغلاق الجديدة إلى مراجعة هبوطية في توقعات الطلب العالمي على النفط في الربع الثاني من العام الجاري حتى نهاية العام. وأشار إلى تراجع استهلاك النفط نسبيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بينما تم رصد زيادة ملحوظة في إنتاج دول خارج "أوبك"، ما يدعم المعروض النفطي العالمي مقابل احتمال خسارة ثلاثة ملايين برميل يوميا من صادرات النفط الروسية بسبب العقوبات الغربية.

بدورها، رجحت نايلا هنجستلر، مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية، أن يشهد اجتماع وزراء "أوبك+" مطلع الشهر المقبل استمرار مراجعة خطط الإنتاج الخاصة بالمجموعة وتدارس احتمالات خروج ملايين براميل النفط الروسية، إضافة إلى وجود فرص ضئيلة للغاية لعودة البراميل الإيرانية إلى السوق في الوقت الحالي.

وفيما يخص الأسعار، ارتفع النفط إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع تقريبا أمس مع تزايد المخاوف من قلة المعروض العالمي مع تفاقم الأزمة في أوكرانيا، ما زاد من احتمال فرض الغرب عقوبات أكثر صرامة على روسيا أكبر دولة مصدرة للنفط الخام.

وبحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 أو 1.0 في المائة إلى 112.79 دولار للبرميل خلال التعاملات أمس، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 30 آذار (مارس) عند 113.80 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا أو 0.9 في المائة إلى 107.95 دولار للبرميل.

وارتفع كل من الخامين من قبل أكثر من 2.5 في المائة الخميس بسبب أنباء عن احتمال قيام الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على واردات النفط الروسية.

وقالت حكومات الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، إن الهيئة التنفيذية للاتحاد تعمل على صياغة مقترحات لحظر النفط الخام الروسي، لكن دبلوماسيين قالوا إن ألمانيا لا تدعم بفاعلية فرض حظر فوري.