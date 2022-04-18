سنغافورة تستعيد 31% من معدلات السفر الجوي قبل أزمة كورونا

أعلنت هيئة الطيران المدني السنغافورية في بيان عبر البريد الإلكتروني أن سنغافورة في طريقها لاستعادة 50% من حجم السفر الجوي ما قبل وباء كورونا هذا العام.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان أن عدد الركاب في السفر الجوي وصل إلى 400 ألف راكب في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل الجاري - وهو ما يمثل 31% من معدلات الأعداد الأسبوعية قبل جائحة كورونا.

كما تمثل النسبة زيادة كبيرة مقارنة باستعادة 18% من معدلات ما قبل الوباء قبل ذلك بشهر، بحسب "الألمانية".

وارتفع حجم السفر الجوي لجميع الأسواق الرئيسية، على الرغم من النمو القوي بشكل خاص للسفر من وإلى أستراليا وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند.

وتعمل هيئة الطيران المدني السنغافورية مع قطاع الطيران لتكثيف العمليات والوصول بالقوى العاملة إلى تلبية الطلب مع تعافي السفر الجوي في عام 2022 .