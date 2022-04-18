البحر الأحمر تنتهي من تنفيذ المرحلة الأولى من نشر وحدات نظام Enablon

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير اليوم، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع نشر وحدات نظام Enablon بنجاح في إطار مساعيها الرامية لدمج وأتمتة وتبسيط ممارسات الحوكمة، والامتثال للمخاطر، والصحة والسلامة، والبيئة والاستدامة، واستمرارية الأعمال، والتدقيق الداخلي في إدارات الشركة.

ووقع الاختيار على نظام Enablon من شركة "ولترز كلوير" استنادًا للمكانة الرائدة التي تتمتع بها كمزود لحلول البرمجيات المتكاملة، حيث انطلق المشروع خلال شهر يناير 2021، وتمكن الفريق الآن من إطلاق هذا الحل المتكامل بعد المرور بمراحل شملت التصميم والاستشارات التي استمرت لمدة 15 شهرًا.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوي جون باغانو أن العمل بدأ في ذروة الجائحة العالمية لدمج العديد من المهام وضوابط التحكم، لتعزيز عمليات إعداد التقارير ورصد ومواءمة مختلف الوظائف صناعةً لأفضل ممارسات الصحة والسلامة وإرساء معايير جديدة على مستوى القطاع، حيث تجاوزت أعداد القوى العاملة في الموقع حدود 16 ألفًا من موظفي شركة البحر الأحمر للتطوير ومقاوليها.

وبين أنه شارك في تنفيذ المشروع العديد من الأطراف داخل الشركة وخارجها، مقدمًا التهنئة للجميع على إنجاز المرحلة الأولى للمشروع، حيث ستشكل الشركة بالتعاون مع شركة الاستشارات الإدارية المعروفة "إرنست ويونغ"، وشركة "ولترز كلوير" المزودة لحلول البرمجيات، وشركة "ويبرو" المتخصصة في الاستشارات التقنية، لجنة متخصصة تتولى مهمة الإشراف على إحراز التقدم وتنفيذ الحل الجديد.

من جهته، أشار نائب الرئيس والعضو المنتدب من شركة ولترز كلوير لوران ديشو إلى أن نظام منصة Enablon يوفر رؤية شمولية للمخاطر، للتعامل مع التحديات البيئية والصحة والسلامة.

من جانبها، أوضحت شركة "إرنست ويونغ" أن شركة البحر الأحمر للتطوير قدمت أداءً رائدًا على صعيد وضع التصورات الخاصة بمواءمة المخاطر وضوابط التحكم وذلك بتسخيرها لقوة نظام Enablon لتوفير منصة تجمع بين ممارسات الحوكمة، والامتثال للمخاطر، والصحة والسلامة، والبيئة والاستدامة، واستمرارية الأعمال، والتدقيق الداخلي، فيما نوهت شركة "إرنست ويونغ" أن فترة التنفيذ استمرت 15 شهرًا، وتمحورت أولوياتها حول ضمان تلبية متطلبات شركة البحر الأحمر للتطوير مع التركيز على مرونة النظام وقيمته الفعلية مستقبلًا.

ونظراً لأن العديد من المواقع قيد التطوير في وجهة البحر الأحمر تقع في مناطق بعيدة ونائية، تتمثل الميزة الرئيسة لنظام Enablon بإمكانية استخدامه دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، مما يتيح إعداد بيانات الحوادث أو تقارير التفتيش والتدقيق ثم تحميلها بمجرد اتصال الجهاز بالشبكة، وتتمثل إحدى الميزات المفيدة الأخرى بتطبيق الهاتف المحمول سهل الاستخدام والذي يتيح للموظفين تسجيل البيانات أثناء التنقل.

وجرى تدريب مجموعة مختارة من فريق الصحة والسلامة في شركة البحر الأحمر للتطوير على هذه التقنية تحت إشراف مهندسي النظام، حيث أسهمت هذه الخطوة في تمكين الفرق العاملة في مواقع الوجهة بالخبرة اللازمة لاستخدام النظام وتدريب جميع مقاولي شركة البحر الأحمر للتطوير وموظفيها الذين تم اختيارهم كمستخدمين لنظام Enablon.

ويجري حالياً تقييم المزايا الإضافية التي يقدمها النظام في إطار الجهود الرامية لمواصلة أتمتة وتعزيز العمليات من خلال منصة Enablon المتكاملة، حيث سيتم نشر النظام في "أمالا"، إضافةً إلى المجموعة المتنامية من المشاريع في محفظة شركة البحر الأحمر للتطوير.