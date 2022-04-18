الأسهم الأمريكية تنخفض مع استمرار ارتفاع عوائد السندات

انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند بداية تداولاتها اليوم الاثنين مع استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بفعل توقعات بتشديد السياسة النقدية، بينما اختتم بنك أوف أمريكا نتائج بنوك وول ستريت بأرباح فصلية أفضل من المتوقع.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 39.74 نقطة بما يعادل 0.12 في المائة إلى 34411.49 نقطة، بحسب "رويترز" .

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 6.96 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 4385.63 نقطة، كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 31.69 نقطة أو 0.24 في المائة إلى 13319.39 نقطة.