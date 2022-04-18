الديوان الملكي: وفاة الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز

انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز ، وسيصلى عليها يوم غد الثلاثاء الموافق 18 / 9 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.