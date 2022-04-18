ارتفاع صافي أرباح "المملكة" 6407% في الربع الأول إلى 6 مليار ريال

أعلنت شركة المملكة القابضة عن النتائج المالية للربع الأول من 2022 حيث سجلت أرباح بلغت 6 مليار ريال مقابل أرباح 91 مليون ريال عن الربع المماثل من 2021 بارتفاع مقداره نحو 6407 %.



يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى مكاسب من بيع نصف حصة الشركة في شركة زميلة وأيضا ارتفاع ايرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى بالإضافة الى ارتفاع حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وكذلك ارتفاع ربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وأيضا ارتفاع دخل توزيعات أرباح بالإضافة الى ارتفاع مكاسب من استبعاد عقار استثماري. على الرغم من الإنخفاض في المكاسب الأخرى وأيضا ارتفاع مصروف الزكاة بالإضافة الى ارتفاع في التكاليف التشغيلية للفنادق وأخرى وكذلك ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية وكذلك ارتفاع مصروف ضريبة الدخل وارتفاع النفقات المالية.