"هيونداي" أول شركة سيارات تدخل سوق الرموز غير القابلة للاستبدال

أعلنت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي موتور دخولها سوق تكنولوجيا الرموز غير القابلة للاستبدال (إن إف تي).

وقالت الشركة الكورية إنها دخلت سوق "إن إف تي" بالتعاون مع "ميتا كونجز" المتخصصة بتقديم خدمات إن إف تي لتصبح أول شركة سيارات تدخل السوق التي تشمل مواقع إنترنت وشبكات تواصل. وأطلقت قناتي هيونداي إن إف تي على ديسكورد وتويتر يوم 15 أبريل وتعتزم إطلاق موقعها الرسمي مايو المقبل.

وأطلقت هيونداي فيلم قصير يقدم عالم الرموز غير القابلة للاستبدال الخاص بها "ميتاموبيليتي يونيفرس" والذي يعكس مفهوم "ميتاموبيليتي" الذي كشفت عنه خلال معرض سي إي إس للإلكترونيات. وتعتزم تخصيص أرباح نشاطها في سوق إن إف تي لصالح إدارة هذا المشروع وأعضاء المجتمع الخاص به.