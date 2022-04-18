الشركات الروسية تبحث عن طرق بديلة لسداد مدفوعات السندات

أفادت صحيفة " كوميرسانت" الروسية بأن "الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال" وهو مجموعة ضغط من شركات روسية يتطلع لإجراء مشاورات مع كل من الحكومة والبنك المركزي للتوصل إلى طرق بديلة لسداد المدفوعات المترتبة على السندات المصدرة بعملات أجنبية (يوروبوندز).

ومن بين الخيارات التي يقترحها أن يقوم حاملو السندات بالتسجيل لدى مؤسسة "وديعة التسوية الوطنية" الروسية. وتتضمن الخيارات أيضا إيداع مدفوعات غير المقيمين بحسابات خاصة في بنوك روسيا. كما يمكن إتاحة خيار لغير المقيمين يتضمن إعطاءهم فرصة لبيع سنداتهم إلى وزارة المالية أو وكيل لها.

ويقول الاتحاد إن من شأن هذا أن يساعد في تجنب التخلف عن السداد أو تعرض الشركات لإجراءات قضائية أو مصادرة للممتلكات. وكانت وزارة مالية روسيا أعلنت أنها ربما تتوقف عن إصدار تصاريح للشركات لسداد مدفوعات اليوروبوندز في حال لم يتمكن حاملو السندات الروس من الحصول على مدفوعاتهم.