النفط يهبط بفعل مخاوف من تراجع الطلب في الصين

انخفضت أسعار النفط بعض الشيء اليوم بعدما عوض القلق من تباطؤ الطلب في الصين الدعم الذي تلقته الأسعار من مخاوف قلة المعروض وتفاقم الأزمة في أوكرانيا.

وتباطأ الاقتصاد الصيني في مارس مع تضرر الاستهلاك والعقارات والصادرات مما حد من التفاؤل الناجم عن نمو أسرع من المتوقع في الربع الأول وأدى إلى تراجع التوقعات الضعيفة بالفعل بسبب القيود المفروضة لاحتواء جائحة كوفيد-19 وحرب أوكرانيا بحسب رويترز.

وهبط سعر العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 111.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:25 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 30 مارس عند 113.80 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 106.76 دولار للبرميل.

وقال ساتورو يوشيدا المحلل في راكوتري سكيوريتيز "بعض المستثمرين الآسيويين جنوا الأرباح لشعورهم بالقلق من تراجع الطلب في الصين".

