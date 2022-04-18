بإيرادات 43 مليون دولار .. فيلم "فانتاستيك بيتس" يتصدر شباك التذاكر

كان للجزء الجديد من سلسلة أفلام "فانتاستيك بيتس : ذي سيكرتس أوف دامبلدور" فعل السحر في دور السينما الأمريكية فور بدء عروضه إذ ما لبث أن تصدر ترتيب شباك التذاكر بعد عطلة الأسبوع بإيرادات بلغت 43 مليون دولار للجزء الجديد من السلسلة المشتقة من أجواء عالم هاري بوتر .

وتراجع فيلم "سونيك 2" الذي أنتجته شركة "باراماونت" إلى المركز الثاني حيث يلعب دور البطولة فيه جيم كاري إذ سجلت إيرادته انخفاضا كبيرا في الأسبوع الثاني لعرضه وبلغت 30 مليون دولار.

وبإيرادات بلغت 6.5 ملايين دولار حل في المرتبة الثالثة فيلم "ذي لوست سيتي" الذي تمتزج فيه الحركة بالكوميديا الرومنسية ويتولى دورَي البطولة فيه كل من ساندرا بولوك وتشانينغ تايتم.