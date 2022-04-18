الحقيل: هدر الغذاء يؤثر سلبا في الأمن الغذائي واقتصاديات الدول وميزانياتها

دشن المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة وماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المؤسسة الأهلية لحفظ النعمة، التي تعمل على الحد من الهدر الغذائي في مختلف مناطق المملكة.وأكد الحقيل خلال كلمته في حفل التدشين والاجتماع الأول لمجلس الأمناء الذي أقيم في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أهمية حفظ النعمة وعد الإسراف من منطلق ما حثت عليه تعاليم الإسلام، راجيا أن تسهم المؤسسة في تحقيق الاستدامة وتعزيز الوعي المجتمعي للحد من الهدر الغذائي.وأشار إلى أن الهدر الغذائي ورمي كميات كبيرة من الغذاء في النفايات له تأثير سلبي في الأمن الغذائي، كما يؤثر في اقتصادات الدول وميزانياتها، كاشفا بلوغ حجم الهدر في المملكة نحو 40 مليار ريال، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة معالجته بطرق عدة، أهمها تفعيل دور القطاع الثالث المختص بالاستفادة من هذا الهدر بشكل إيجابي.وأكد الوزير الحقيل أن الهدف من هذه المؤسسة إيجاد كيان قانوني مستدام لتعظيم المشاركة المجتمعية في الحلول للحد من الهدر الغذائي، حيث سيكون دور المؤسسة دعم توجيه القطاع الثالث، لتولي المهام المتوقعة منه في مجال حفظ النعمة بالشكل الأمثل، وذلك عبر توفير الدعم المالي والمعرفي واللوجستي وغيره، وذلك بالاستفادة من الخبرات المتوافرة والتجارب العالمية الناجحة.من جانبه أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة، أن اهتمام المملكة بالقطاع غير الربحي يأتي كونه شريكا أساسيا للقطاع الحكومي في تنمية المجتمع، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وما تضمنته من أهداف استراتيجية لزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن مبادرة إنشاء مؤسسة حفظ النعمة الأهلية تأتي خطوة مهمة في إطار العمل المؤسسي لدعم العمل الخيري لجمعيات حفظ النعمة في المملكة، واستشعارا بأهمية الحفاظ على الغذاء من الفقد والهدر.وأضاف أنه في ظل توجهات برامج التحول الوطني الرامية إلى استثمار الموارد الطبيعية بفعالية ورفع كفاءة التشغيل للوصول إلى سلوك استهلاكي مثالي، تبنت وزارة البيئة والمياه والزراعة مبادرة "البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء"، الذي سيسهم في نشر الوعي، والمحافظة على النعمة وخفض معدلات الفقد والهدر، بما يتوافق مع قيمنا الإسلامية التي تدعو إلى الحد من الفقد والإسراف والحفاظ على نعمة الغذاء.وأشار الوزير الفضلي إلى جهود الجمعيات في حفظ النعمة من الهدر والاستفادة من الفائض منها وتوجيهها لمستحقيها، إضافة إلى البعد الاقتصادي من خلال المحافظة على مقدرات الوطن وكذلك البيئة.وتعد المؤسسة الأهلية لحفظ النعمة كيانا مستقلا وذراعا أهليا غير ربحي، تهدف إلى الإسهام في تمكين دور القطاع الثالث في الناتج المحلي وقيادة القطاع في مجال حفظ النعمة للحد من الهدر الغذائي في المملكة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في جميع القطاعات.وتضم قائمة مجلس أمناء المؤسسة كل من ماجد بن عبدالله الحقيل، والمهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، والدكتور هشام بن سعد الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وأحمد بن عبدالعزيز الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب، وماجد بن عبدالرحيم الغانمي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، وعبداللطيف الراجحي رئيس مجلس بنك الطعام السعودي، وعماد المهيدب نائب رئيس شركة تجميع وتدوير شركة المخلفات، وعادل الخطيب، وإيهاب الحشاني.