تباين أداء البورصات الخليجية .. وعمليات جني أرباح تهبط بـ «القطرية»

تباين أداء البورصات الخليجية عند الإغلاق أمس، بينما اتسع نطاق خسائر المؤشر القطري بسبب عمليات جني أرباح.وبحسب "رويترز"، تراجع مؤشر قطر 0.9 في المائة إلى 13995 نقطة مواصلا خسائر سجلها في الجلسة السابقة بعد وصوله إلى مستوى قياسي مرتفع الأسبوع الماضي، وذلك بضغط من عمليات جني أرباح.وتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 2.5 في المائة وبنك قطر الوطني 2.1 في المائة.وارتفع مؤشر مسقط 0.5 في المائة إلى 4258 نقطة. ودعم ارتفاع المؤشر ارتفاع مؤشرات القطاعين المالي والخدمات، حيث صعد الأول 0.46 في المائة، مع صدارة سهم "المدينة للاستثمار" للرابحين بنحو 20 في المائة، وارتفاع سهم "الوطني العماني" 4.5 في المائة.وزاد مؤشر قطاع الخدمات 0.22 في المائة، مدفوعا بارتفاع "العمانية القطرية للتأمين" بنحو 5.24 في المائة، و"الباطنة للطاقة" بنحو 2.04 في المائة.وارتفع مؤشر البحرين هامشيا بنحو 0.04 في المائة إلى 2102 نقطة. وتراجع مؤشر الكويت 0.1 في المائة إلى 9168 نقطة. وارتفعت سبعة قطاعات بصدارة "الاتصالات" بنحو 3.15 في المائة، بينما تراجعت ستة قطاعات أخرى تصدرها "الطاقة" بانخفاض 1.03 في المائة.وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية قليلا بنحو 0.3 في المائة إلى 10708 نقاط مدفوعا بزيادة 1.9 في المائة في سهم البنك التجاري الدولي بعد زيادة في أرباح الربع الأول. وتعافى سهم المجموعة المالية "هيرميس" وصعد 1.6 في المائة.وهوى سهم "هيرميس" بنحو الخمس في الجلسة السابقة في أكبر خسارة مئوية له خلال نحو 16 عاما بعدما سحب بنك أبوظبي الأول عرض شراء حصة مسيطرة في المجموعة الاستثمارية المصرية.وأرجع "أبوظبي الأول"، أكبر مصرف في الإمارات، سبب الانسحاب إلى الغموض في الأسواق العالمية والاضطرابات في أحوال الاقتصاد الكلي.وتراجع سهم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بأكثر من 2 في المائة بعد أن عدلت الشركة توزيع الأرباح السنوية إلى جنيه مصري واحد من جنيهين في وقت سابق.وخسر رأس المال السوقي خلال جلسة أمس نحو 6.2 مليار جنيه، ليغلق على 684.26 مليار جنيه، مقابل 690.48 مليار جنيه بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم إلى البيع، مسجلين صافي بيع بلغ نحو 19.81 مليون جنيه. فيما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء مسجلين صافيا بلغ 42.32 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع في الأسهم، مسجلين صافيا بلغ 22.51 مليون جنيه.