أسعار النفط الخام قد تشهد تقلبات متلاحقة مع تصعيد الحرب في أوكرانيا

توقع محللون نفطيون، استمرار تقلبات أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الجاري بعد تحقيقها مكاسب واسعة في الأسبوع الماضي جراء المخاوف المرتبطة باحتمالية حدوث عجز في الإمدادات النفطية العالمية وسط تصاعد التوتر الأوروبي - الروسي بشأن العقوبات في مجال الطاقة وزيادة وتيرة الحرب في أوكرانيا.وقالوا: إن المكاسب السعرية يكبحها تشديد قيود الإغلاق في الصين بعد تجدد انتشار وباء كورونا في البلاد، وتراجع استهلاك الوقود والعودة إلى نظم العمل عن بعد.ونبه محللون إلى أن حظر إمدادات الطاقة الروسية له تداعيات واسعة وفاتورة باهظة على الاقتصاد الأوروبي، لافتين إلى أن هذا هو السبب في أن المفوضية الأوروبية تناقش حاليا كيفية تطبيق النهج التدريجي في هذا الشأن موضحين أنه بالنسبة للموردين البدلاء إلى أسواق أوروبا فقد قالت منظمة "أوبك" بالفعل وبوضوح: إنها لن تكون قادرة على سد الفجوة، التي تخلفها الإمدادات الروسية.ورجحوا اللجوء إلى تأجيل مناقشة حظر النفط الخام الروسي في الأسواق الأوروبية إلى ما بعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في فرنسا من أجل تجنب التأثير سلبا في فرص الرئيس إيمانويل ماكرون في الفوز بولاية ثانية.وفي هذا الإطار، يقول روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش إيه" لخدمات الطاقة: إن أسعار النفط الخام قد تشهد تقلبات متلاحقة بسبب أنباء تصعيد الحرب وبحث إقرار العقوبات، ما يؤدي إلى رفع الأسعار، وفي مقابل أخبار الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية وتأزم الوضع الوبائي في الصين، التي تضغط هبوطيا على أسعار النفط.وأوضح أن كثيرا من شركات التكرير الدولية في الاتحاد الأوروبي واليابان أوقفت بالفعل مشتريات النفط الخام الروسي، مشيرا إلى تعطل الخدمات اللوجستية والسداد بسبب العقوبات، بينما تتجه الإمدادات الروسية شرقا مستهدفة التركيز على أسواق آسيا وبخاصة الصين والهند، ولكنها تصطدم بعقبة تباطؤ الطلب الصيني بسبب تجدد أزمة الجائحة وتتغلب على ذلك بإجراء خصومات واسعة على الأسعار للفوز بصفقات شرائية كبيرة.ويرى، دامير تسبرات، مدير تنمية الأعمال في شركة "تكنيك جروب" الدولية أن المخاوف من شح الإمدادات النفطية، التي تشعل أسعار النفط الخام قد تهدأ قليلا في الأيام المقبلة في إطار موافقة الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية الشهر الجاري على إطلاق الدفعة الثانية من النفط الخام من مخزونات الدول الأعضاء، حيث من المقرر أن يأتي نصف الكمية البالغة 120 مليون برميل المتفق عليها من الولايات المتحدة. وأشار إلى غياب الاستقرار في السوق وعدم اليقين بشأن تطورات أزمة الحرب الراهنة، خاصة مع إعلان الاتحاد الأوروبي أنه يعمل على وضع خطة لوقف مشتريات النفط الخام الروسي في الأشهر المقبلة بالتوازي مع الاستعانة بموردين آخرين، إضافة إلى تسريع وتيرة برامج تحول الطاقة في أوروبا وتكثيف الاستثمار في موارد الطاقة الجديدة والمتجددة.ويوضح، بيتر باخر المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة، أن التقلبات السعرية للنفط ستستمر في ضوء غياب الاستقرار الحالي في السوق، وفي ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب، خاصة مع بدء الاتحاد الأوروبي صياغة اقتراحه بفرض حظر على واردات النفط الروسية كأحدث رد على الحرب في أوكرانيا.وأوضح أن حظر موارد الطاقة الروسية، خاصة النفط والغاز إلى الأسواق الأوروبية ليست مهمة سهلة وستؤثر بالفعل في توازن واستقرار السوق العالمية، مرجحا أن يتم فرض الحظر بطريقة تدريجية على غرار حظر الفحم الروسي المزمع تنفيذه في منتصف آب (أغسطس) المقبل، وذلك لمنح المستوردين الوقت الكافي للعثور على موردين بدلاء أكفاء.بدورها، تقول أرفي ناهار، مختص شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية، إن غياب الاستقرار في أسواق الطاقة ليس من مصلحة أي طرف من الأطراف وسينال من نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري والأعوام المقبلة، مشيرة إلى أن العقوبات غير المباشرة، التي تستهدف القطاع المالي الروسي قد أسهمت بالفعل في ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا.وأضافت أن أعضاء الاتحاد الأوروبي يناقشون بالفعل نوعا آخر، وهو العقوبات المباشرة على الطاقة، مشيرة إلى صعوبة تطبيق الحظر الكامل على الإمدادات الروسية، خاصة أن هناك معارضة قوية من بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي مثل المجر، حيث يرون أن هذا الحظر سيكون له تأثير مدمر في الاقتصاد، بينما دعا البرلمان الأوروبي في المقابل إلى فرض حظر كامل على المنتجات الروسية من: النفط، الفحم، الغاز الطبيعي، والوقود النووي.من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الخميس وحقق مكاسب أسبوعية نتيجة المخاوف من عجز في الإمدادات العالمية، ولا تزال الأسواق في ترقب لنتائج مناقشات دول الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانوا سيتخذون قرارا بحظر واردات النفط والغاز من روسيا.وفي سياق منفصل، أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية ارتفاع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بنحو حفارين إلى 548 حفارا هذا الأسبوع.وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أيار (مايو) 2.6 في المائة أو ما يعادل 2.70 دولار إلى 106.95 دولار للبرميل محققا مكاسب أسبوعية 8.8 في المائة.وارتفعت عقود "برنت" تسليم حزيران (يونيو) 2.7 في المائة أو ما يعادل 2.92 دولار مغلقة عند 111.70 دولار للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية 8.7 في المائة.