السوق السعودي يصعد 0.4% ويغلق فوق مستوى 13650 نقطة

ارتفعت الأسهم السعودية بنهاية جلسة اليوم الأحد 0.4 في المائة، بدعم من صعود قطاع البنوك بقيادة سهم مصرف الراجحي الذي سجل أعلى إغلاق له منذ الإدراج.

وارتفع المؤشر العام بنهاية الجلسة 61 نقطة، ليغلق عند مستوى 13682 نقطة، فيما بلغت السيولة مستوى 7.6 مليار ريال.

وتركزت السيولة على سهم مصرف الراجحي، والعقارية الذي سجل أعلى تداول يومي منذ يونيو 2021 بواقع 271 مليون ريال، بالإضافة إلى بنك الجزيرة بتداولات 261 مليون ريال، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 174.2 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 353.7 ألف صفقة.

ويأتي صعود المؤشر العام ارتفاع مصرف الراجحي 3.6 في المائة، في حين سجل "اس تي سي" مكاسب بـ 1.1 في المائة.

وسجل سهم كيمانول أعلى مستوى له منذ الإدراج، بعدما أرتفع السهم 2.4 في المائة، بدعم من تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 103 ملايين ريال خلال الربع الاول وبنمو 240 في المائة على أساس سنوي.

إلى ذلك، صعدت أسهم 115 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم صادرات المرتفع 7.6 في المائة، تلاه عسير وبمكاسب 7.4 في المائة، في حين ارتفعت أسهم بترو رابغ 5.8 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 85 شركة تصدرها سهم جرير بـ 3 في المائة، بعد إعلان الشركة عن تراجع أرباحها للربع الأول بواقع 6 في المائة لتبلغ 251.3 مليون ريال.

ثم تأتي أسهم النهدي وأكواباور بعدما انخفضت بـ 2.6 في المائة لكل منهما، وسجل الأخير أدنى إغلاق في أسبوعين.