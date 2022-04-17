‏‎السعودية تشارك في أعمال المجلس التنفيذي لدى "اليونسكو" للدورة 214

ألقى الدكتور بجاد بن خلف المطيري، مدير عام الإدارة العامة للمنظمات الدولية والمستشار بوزارة التعليم في السعودية، وعضو هيئة التدريس بكلية الصيدلة في جامعة الأمير سطام في مدينة الخرج، كلمة المملكة حول بند تعليم الثقافة والفنون في المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للدورة 214 والمنعقدة أعماله هذه الأيام في مدينة باريس-فرنسا، وأيضًا حول بند التنمية المستدامة في التعليم بصفته الممثل الدائم للتعليم السعودي في المجلس التنفيذي في اليونسكو، حيث تم نقاش هذه البنود والموافقة عليها من قبل جميع الدول الأعضاء في المجلس تحت مظلة لجنة العلاقات الخارجية والبرامج والتي ترأستها الأميرة هيفاء آل مقرن المندوب الدائم لوفد المملكة لدى اليونسكو.

الجدير بالذكر، تتمخض تلك الجهود في ظل اهتمام القيادة الحكيمة في تمثيل المملكة لدى المنظمات الدولية ذات الأهمية والتي تساهم في صنع قرارات متعلقة بالتربية والعلوم والثقافة وذلك في صدد ما تشهده مملكتنا الغالية من تطورات عدة ومنها فيما يتعلق بالتربية والعلوم والثقافة.