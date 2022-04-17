يصل سعره إلى 120 مليون دولار .. عرض أكبر حجر ياقوت طبيعي مكتشف أمام الجمهور

عرض في دبي أحد أكبر أحجار الياقوت الطبيعي الخام في العالم للمرة الأولى أمام الجمهور في أحد فنادق الإمارة قبل طرحه في مزاد وأطلقت عليه تسمية "برج الحمل".

وقال باتريك بيلاتي المدير العام للشركة العارضة SJ Gold and Diamond إن الحجر البالغ حجمه 8400 قيراط ووزنه 2.8 كيلوغراما هو "أحد أكبر" أحجار الياقوت الخام المكتشفة على الإطلاق ويمثل واحداً من "أندر أحجار الياقوت" الموجودة في العالم. وأوضح لـ "فرانس برس" أن الحجر عبارة عن "ياقوت خام مصدره تنزانيا ولم يتعرض للحرارة ما يعني أنه لم يعالج فهو إذا طبيعي ولهذا السبب يمثل حجرا ثمينا".

وأوضح أن "الحجر سيعرض في مواقع مختلفة في دبي مدى الأيام الـ 30 المقبلة قبل طرحه للبيع في مزاد". ويتوقع أن يصل سعر الحجر ذي اللونين الأخضر والأرجواني إلى 120 مليون دولار. وعرضت دار كريستيز للمزادات الشهر الفائت في دبي ماسة بيضاء وصفت بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ المزادات.

يشار إلى أن الماسة المسماة "ذي روك" هي قطعة ضخمة على شكل إجاصة بزنة 228,31 قيراطا تم استخراجها وصقلها في جنوب إفريقيا قبل 20 عاما. ستنقل الماسة إلى تايبيه ونيويورك ثم إلى جنيف حيث ستطرح للبيع بسعر يتوقع أن يصل إلى 30 مليون دولار في مزاد تنظمه دار كريستيز في 11 مايو.