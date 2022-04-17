للحد من الهدر الغذائي في المملكة .. تدشين المؤسسة الأهلية لحفظ النعمة

دشن المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة وماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المؤسسة الأهلية لحفظ النعمة والتي تعمل على الحد من الهدر الغذائي في مختلف مناطق المملكة.

وأكد ماجد الحقيل خلال كلمته في حفل التدشين والاجتماع الأول لمجلس الأمناء الذي أقيم في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أهمية حفظ النعم وعد الإسراف من منطلق ما حثت عليه تعاليم الإسلام. راجيا أن تسهم المؤسسة تحقيق الاستدامة وتعزيز الوعي المجتمعي للحد من الهدر الغذائي.

وأشار إلى أن الهدر الغذائي ورمي كميات كبيرة من الغذاء بالنفايات له تأثير سلبي على الأمن الغذائي كما يؤثر على اقتصاديات الدول وميزانياتها. كاشفا بلوغ حجم الهدر بالمملكة 40 مليار ريال الأمر الذي يدعو لضرورة معالجته بطرق عدة أهمها تفعيل دور القطاع الثالث المختص بالاستفادة منه بشكل إيجابي.

وأكد أن الهدف من هذه المؤسسة إيجاد كيان قانوني مستدام لتعظيم المشاركة المجتمعية في الحلول للحد من الهدر الغذائي حيث سيكون دور المؤسسة دعم توجيه القطاع الثالث لتولي المهام المتوقعة منه في مجال حفظ النعمة بالشكل الأمثل عبر توفير الدعم المالي والمعرفي واللوجستي وغيره وذلك بالاستفادة من الخبرات المتوفرة والتجارب العالمية الناجحة.

من جانبه أوضح عبدالرحمن الفضلي أن اهتمام المملكة بالقطاع غير الربحي يأتي كونه شريكا أساسيا للقطاع الحكومي في تنمية المجتمع وفق مستهدفات رؤية 2030 وما تضمنته من أهداف إستراتيجية لزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. مؤكدا أن مبادرة إنشاء مؤسسة حفظ النعمة الأهلية تأتي خطوة مهمة في إطار العمل المؤسسي لدعم العمل الخيري لجمعيات حفظ النعمة بالمملكة واستشعاراً بأهمية الحفاظ على الغذاء من الفقد والهدر.

وأضاف إنه في ظل توجهات برامج التحول الوطني الرامية إلى استثمار الموارد الطبيعية بفعالية ورفع كفاءة التشغيل للوصول إلى سلوك استهلاكي مثالي تبنت وزارة البيئة والمياه والزراعة مبادرة "البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء" والذي سيسهم بمشيئة الله في نشر الوعي والمحافظة على النعم وخفض معدلات الفقد والهدر بما يتوافق مع قيمنا الإسلامية التي تدعو إلى الحد من الفقد والإسراف والحفاظ على نعمة الغذاء.

وأشار إلى جهود الجمعيات في حفظ النعمة من الهدر والاستفادة من الفائض منه وتوجيهه لمستحقيه إضافة إلى البعد الاقتصادي من خلال المحافظة على مقدرات الوطن وكذلك البيئة.

وتعد المؤسسة الأهلية لحفظ النعمة كيانا مستقلا وذراعا أهليا غير ربحي تهدف للإسهام في تمكين دور القطاع الثالث في الناتج المحلي وقيادة القطاع في مجال حفظ النعمة للحد من الهدر الغذائي بالمملكة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في جميع القطاعات.

وتضم قائمة مجلس أمناء المؤسسة كل من ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة والدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء وأحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب وماجد الغانمي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية وعبداللطيف الراجحي رئيس مجلس بنك الطعام السعودي وعماد المهيدب نائب رئيس شركة تجميع وتدوير شركة المخلفات وعادل الخطيب وإيهاب الحشاني.