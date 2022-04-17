مواجهة روسيا وأوروبا بشأن الروبل .. هل تؤدي إلى حظر فعلي للغاز ؟

يواجه الاتحاد الأوروبي مأزقا شديدا حيث يجد نفسه بين مطرقة فلاديمير بوتين بدفع ثمن الغاز من جانب المشترين الذين يطلق عليهم الدول غير الصديقة بالروبل والتهديد بقطع الإمدادات ما لم يتم ذلك وبين سندان الحاجة الماسة لغاز روسيا. ونظرا لحاجة التكتل الماسة للغاز فقد استثناه من العقوبات التي فرضها عليها بسبب حربها مع أوكرانيا.

ويقول الكاتبان ريتشارد برافو والبيرتو نارديلي في تقرير نشرته "بلومبيرج" إن الاتحاد الأوروبي وروسيا يواجهان خطر التسبب بحظر فعلي للغاز بعدما توصل محامو التكتل لنتيجة أولية مفادها أن الآلية التي يطالب فلاديمير بوتين بموجبها سداد ثمن الغاز بالروبل سوف تنتهك العقوبات التي فرضها التكتل.

ولاتزال دول من بينها ألمانيا تدقق في تقييم أولي للاتحاد الأوروبي يوضح أن طلب بوتين بالسداد بالروبل سينتهك عقوبات التكتل التي تم فرضها بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. وأبلغت هولندا شركاتها التي تعمل في مجال الطاقة بأن ترفض نظام الدفع الجديد على ضوء التحليل القانوني للاتحاد الأوروبي.

وأضاف الكاتبان "مازال بإمكان روسيا أن تقدم إيضاحات أو تجري تعديلات على مرسومها الذي يمكن أن يؤثر على الكيفية التي على أساسها يمضي الاتحاد الأوروبي والشركات قدما للأمام بالتعامل مع ملف الغاز. وتحصل روسيا على مليار يورو يوميا من أوروبا جراء مشتريات الطاقة التي حمتها من العقوبات.

وأضاف الكاتبان أنه إذا نفذت روسيا تهديدها بقطع إمدادات الغاز عن المشترين الذين لايمتثلون للدفع بالروبل فإن هذا يشكل تهديدا خطيرا للاتحاد الأوروبي الذي يحصل على 40 % من احتياجاته من الغاز من روسيا.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لإيجاد مصادر بديلة للطاقة في الوقت الذي يتعامل فيه مع التأثير الهائل لروسيا على أمنه ولكن الانتقال لتلك المصادر سيستغرق وقتا. ويعمل على إعداد حزمة سادسة من العقوبات لكن التحركات لاستهداف الطاقة الروسية محفوفة بالمخاطر مع الأخذ في ظل الاعتماد عليها.

ويرى الكاتبان أنه إذا ما تم قطع إمدادات الغاز على الفور فإن ذلك قد يكلف إجمالي الناتج المحلي لألمانيا 220 مليار يورو العامين القادمين وفقا لتوقعات مشتركة لمعاهد اقتصادية. ويعادل ذلك المبلغ 6.5 % من إجمالي الناتج المحلي السنوي وقد يدفعها إلى أن تواجه ركودا يبلغ أكثر من 2 % العام المقبل.

وفي 31 مارس أصدر الرئيس الروسي مرسوما يشترط أن تفتح الدول غير الصديقة التي تشتري غاز بلاده حسابين أحدهما بالعملة الأجنبية والآخر بالروبل لدى مصرف جازبروم بنك. وسيقوم البنك الروسي بتحويل المدفوعات بالعملة الأجنبية للروبل قبل تحويلها لجازبروم بي جي إس سي المملوكة للدولة.

وتوصل تحليل أولي قام به محامون لحساب المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى أن المدفوعات التي تستخدم هذا النظام سوف تنتهك العقوبات التي فرضها التكتل وفقا لمصدر مطلع على هذا الأمر.

ووافق محامو المجلس الأوروبي الذي يضم زعماء الدول الـ 27 الأعضاء بالتكتل على تقييم المفوضية الأوروبية. وذكر المصدر أن المفوضية أحالت التحليل إلى الدول الأعضاء الأسبوع الماضي. مضيفة أن الحكومات سوف تحتاج إلى إخطار الشركات الـ 150 التي لديها عقود غاز مع روسيا.

وقال الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم تقديم المزيد من الإرشادات بشأن الموقف لمساعدة الدول والشركات. وطلبت هولندا من شركاتها بأن ترفض الشروط الجديدة التي حددتها روسيا لدفع ثمن الغاز.

وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية وسياسة المناخ الهولندية لـ "بلومبيرج" : حكومة هولندا تتفق مع استنتاج المفوضيةالأوروبية. وأضاف "وهذا يعني أنه غير مسموح للشركات الهولندية بأن توافق على هذه الشروط".

وأشار الكاتبان إلى أن صادرات شركة جازبروم من الغاز إلى هولندا منخفضة نسبيا وفقا للمعاير الإقليمية ،حيث شكلت الإمدادات للبلاد فقط 4 %من شحنات عملاق الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي وتركيا في النصف الأول من 2021.

وأعترف روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني بتقرير المفوضية الذي نشرته مجلة" بوليتيكو" الأمريكية. مضيفا "لايمكننا السماح بأي التفاف على العقوبات من خلال الأبواب الخلفية". غير أنه لم يقل ما إذا كانت حكومته قد وافقت على التقييم كما أنه لم يدل بإيضاحات بشأن طبيعة الإجراء الذي سوف تتخذه ألمانيا.