بسبب الجائحة .. تدهور حاد للنشاط الاقتصادي في الصين خلال مارس

أشارت التوقعات إلى تسجيل الصين تدهورا حادا في النشاط الاقتصادي في مارس مع تضرر المستهلكين والمصانع من تفشي كوفيد وعمليات الإغلاق على الرغم من أن النمو في الربع الأول ربما يكون قد انتعش بسبب البداية القوية في بداية العام.

وأظهر استطلاع لرويترز نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4 % من يناير إلى مارس مقارنة بالعام السابق متجاوزا الربع الرابع الذي بلغ 4 % بسبب البداية القوية للشهرين الأولين. لكنه أظهر توقعات بانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي إلى 0.6 % بالربع الأول من 1.6 % في أكتوبر وديسمبر.

ويقول المحللون إن من المرجح أن تظهر بيانات منفصلة عن نشاط مارس ولا سيما مبيعات التجزئة تباطؤا أكثر حدة بعد تضرره بشدة جراء جهود الصين الصارمة لاحتواء أكبر تفش لفيروس كورونا منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان في أواخر 2019.

ويقول المحللون من المرجح أن تكون بيانات أبريل أسوأ مع استمرار الإغلاق في شنغهاي وأماكن أخرى. ويضيفون إن مخاطر الركود آخذة بالارتفاع. ومن المقرر أن تنشر الحكومة أرقام الربع الأول يوم الإثنين مع تصاعد تكهنات المستثمرين بشأن ما إذا كان سيكون هناك المزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد.