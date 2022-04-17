بيتكوين تضيف 1.5 % إلى قيمتها في أسبوع .. تجاوزت 40.4 ألف دولار

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 0.1 في المائة إلى 40449 دولارا، وفقا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس.وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 1 في المائة، حيث تم تداولها بين 40302 دولار و40696 دولارا.وانخفضت العملة الرقمية المشفرة الأشهر الآن 41 في المائة عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) عند 68992 دولارا.وأضافت عملة بيتكوين 1.5 في المائة إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت 13 في المائة حتى الآن هذا العام.يأتي ذلك في وقت تستعد فيه شركتا التكنولوجيا "بلوك" و"بلوكستريم" الأمريكيتان لإطلاق مركز لتعدين عملة بيتكوين، يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية في حزيران (يونيو) المقبل، ضمن مسعى جديد للتقليل من تكلفة تعدين العملات المشفرة، وجعل العملية مراعية للبيئة بشكل أكبر.وقال آدم باك الرئيس التنفيذي لـ"بلوكستريم"، أخيرا "إن مجموعة بلوك للدفع الإلكتروني التي كانت تعرف سابقا باسم "سكوير" وشركة "بلوكستريم" المتخصصة في البلوكتشين استثمرتا ستة ملايين دولار في المشروع الذي يتوقع أن ينتج نحو 0.1 بيتكوين في اليوم".وكشفت شركة "بلوكستريم" أن المركز سيقع في غرب تكساس وسيكون مجهزا بألواح شمسية وبطاريات من شركة تسلا.وأضاف باك "تحدث كثير من الناس عن هذه النظرية، وفكرنا في أنه يجب أن نحاول تجربتها عمليا، حتى تكون لدينا بيانات فعلية يمكن للناس الاطلاع عليها واستخدامها والاستناد إليها".وأشار إلى أن "الهدف هو إثبات أن التعدين يمكن أن يساعد على تمويل منشآت للطاقة المتجددة، أكثر من مجرد تعدين عملات بيتكوين".وبحسب باك، فإن المنطق هو أن يستخدم مركز تعدين بيتكوين الطاقة الزائدة من مرافق توليد الطاقة المتجددة، في حين يخصص الجزء الرئيس من الكهرباء للاستهلاك للمنازل.