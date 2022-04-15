عرض ماسك لشراء تويتر يثير القلق .. اتهامات لاستخدامه المنصة في التلاعب بالأسواق

أثار العرض المفاجئ لإيلون ماسك رئيس "تسلا" الاستحواذ على كامل أسهم "تويتر" موجة من القلق على الشبكة، إذ أعرب عدد كبير من المستخدمين والمراقبين والمستثمرين عن قلقهم من فكرة تحكم رجل الأعمال المشاكس بالمنصة.

وقالت كارول روث، وهي رائدة أعمال ومعدة بحث عن الشركات الصغيرة والمتوسطة "إذا استحوذ إيلون ماسك على تويتر سأغادر الشبكة "شعار جديد حل محل" إذا فاز ترمب بالرئاسة سأرحل إلى كندا"، بحسب "الفرنسية".

ويرغب الرجل الأغنى في العالم بالاستحواذ على "تويتر" لجعل المنصة حصنا لحرية التعبير، بحسب قوله.

ويعد أن الإشراف على المحتوى مبالغ فيه، وينبغي من منطلق الديمقراطية فرض قيود أقل على المستخدمين.

وقال ماسك في اجتماع عقد الخميس "إن تويتر أصبح في الواقع بمنزلة المكان العام. لذلك من المهم جدا أن يشعر الناس بأنهم يستطيعون التحدث بحرية عبره ضمن حدود القانون وأن تكون لهم القدرة على ذلك".

ولم يتطرق ماسك إلى قضية منع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في كانون الثاني (يناير) 2021، بعد تحذيرات عدة وحذف تغريدات ومقتل عدد من الأشخاص في اقتحام مبنى الكابيتول، من استخدام المنصات الإلكترونية الكبرى، بسبب تحريضه مناصريه على العنف.

وتابع رجل الأعمال "أعتقد أن علينا أن نكون شديدي الحذر قبل حذف التغريدات وفرض محظورات دائمة، ويستحسن أن تكون هذه المحظورات مؤقتة".

وتثير مقاربة ماسك هذه إعجاب اليمين الأمريكي المحافظ وأطراف آخرين خارج الولايات المتحدة. ويعد نايجل فاراج، أحد قادة الحملة البريطانية المؤيدة لـ"بريكست"، أن اهتمام إيلون ماسك بـ"تويتر" يمثل "أفضل خبر لحرية التعبير منذ أعوام".

لكن عددا كبيرا من المدافعين عن حقوق الإنسان والنواب الديمقراطيين يعدون أن "تويتر" كـ"فيسبوك" و"يوتيوب"، أن يحد بشكل أفضل من التضليل ونظريات المؤامرة والتعصب والكراهية.

وتقول جيسيكا جونزاليز المسؤولة في منظمة "فري برس" غير الحكومية، في بيان إن "إيلون ماسك نفسه استخدم تويتر ومنصات أخرى لمهاجمة آخرين وإسكاتهم. ونشر معلومات مضللة عن جائحة كوفيد - 19 واللقاحات المرتبطة بها. استخدم المنصة للتلاعب في الأسواق وزيادة ثروته الكبيرة أصلا".

وأضافت "ينبغي ألا يكون مستخدمو مواقع التواصل تحت رحمة أهواء أصحاب المليارات المغرورين والمنفصلين عن الواقع".

وتشير مقالات صحافية عدة إلى أن هذه الرغبة في تقليص الإشراف على المحادثات، تقلق كذلك موظفي "تويتر".

فشركة "تسلا" ليست معروفة فقط بنجاحها وأرباحها، بل إن مصنعها الواقع في مدينة فريمونت وتحديدا في سيليكون فالي يواجه دعاوى قضائية في شأن مضايقات وتمييز عنصري ممنهج.

وتقول إيفان جرير، وهي مديرة منظمة "فايت فور ذي فيوتشر" غير الحكومية التي تدافع عن الحقوق الرقمية من ضمنها حرية التعبير، إن "ملايين الأشخاص ومن أبرزهم الصحافيون والفنانون والناشطون يعتمدون على هذه المنصة لإنجاز عملهم".

وتضيف أن "قلقنا من فكرة شراء الشبكة من شخص كإيلون ماسك يظهر أن ثمة مشكلة أساسية تتمثل في أن عددا قليلا من الشركات يتمتع بسلطة كبيرة جدا".

وتثير العملية المالية أسئلة في شأن السلطة المتراكمة لدى شركات التكنولوجيا الكبرى.

ومنذ أعوام، يدعو عدد كبير من النواب الأمريكيين المنتخبين من كلا الجانبين إلى تنظيم المنصات بشكل أفضل خصوصا لتحقيق مزيد من المنافسة، من دون الاتفاق على حلول.

وتقول باركر مولوي المتخصصة في الإعلام بسخرية "إن امتلاك الشركة بأكملها من شخص واحد فكرة مثالية لتحرير الناس من الدولة المركزية ومن السيطرة الرأسمالية".

ويلاحظ المستثمر فريد ويلسون أن "العكس ينبغي أن يتحقق". ويقول "على تويتر أن يكون منصة لا مركزية".

ويرغب إيلون ماسك في جعل المنصة شركة خاصة غير مدرجة في البورصة، مما يجنبها تاليا أكثر فأكثر أي سيطرة خارجية.

ولم ينج التناقض بين نياته المعلنة وأسلوبه من انتقادات بعض الخبراء.

وتقول رينيه ديريستا الباحثة في مرصد ستانفورد للإنترنت "سأشتري المكان العام وأخصخصه من أجل إنقاذه، حاولوا أن تقولوا هذه الجملة بصوت مرتفع وستلاحظون أنها غير منطقية".

وأبلغ الرئيس التنفيذي لمنصة تويتر للتواصل الاجتماعي موظفي الشركة أن مجلس الإدارة لا يزال يقوم بتقييم عرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للاستحواذ عليها.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، القول إن تصريحات باراج أجراوال جاءت خلال اجتماع مع موظفي الشركة مساء الخميس، وردا على تساؤلات بشأن السيناريوهات المحتملة لصفقة الاستحواذ.

وذكرت المصادر أن نبرة حديث أجراوال كانت محايدة وأنه لم يكشف عن اتجاه مجلس إدارة "تويتر" حيال صفقة الاستحواذ، وأنه أضاف أن تحديد أفضل قرار يصب في مصلحة حملة الأسهم هو "عملية صارمة".

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع استمر نحو 30 دقيقة.

وأرسل ماسك خطابا لشركة "تويتر" يتضمن اقتراحا غير ملزم من أجل شراء جميع الأسهم العادية المعلقة غير المملوكة له، بمقابل نقدي بالكامل، وتقييم الأسهم العادية بواقع 54.20 دولارا للسهم الواحد.

وفي حال اكتملت الصفقة المقترحة، فإن السهم العادي سيصبح مؤهلا لإنهاء تسجيله، وسيتم حذفه من بورصة نيويورك.

وتعامل ماسك مع مؤسسة الخدمات المالية "مورجان ستانلي" كمستشار مالي.

وقال ماسك إن "تويتر تحتاج إلى أن يتم تحويلها إلى شركة خاصة. ونتيجة لذلك، اتقدم بعرض لشراء 100 في المائة من تويتر مقابل 54.20 دولارا لكل سهم نقدا، وفرق قيمة بـ54 في المائة عن اليوم الذي سبق استثماري في تويتر، وفرق قيمة بـ38 في المائة عن اليوم الذي سبق الإعلان عن استثماري علنا. عرضي هو الأفضل لدي وهو عرضي الأخير، وفي حال لم يتم قبوله، فسأحتاج إلى إعادة النظر في موقفي كمساهم".

ولم تتضح فرصة ماسك في نجاح عرضه. وتم تقدير قيمة "تويتر" أخيرا بـ36 مليار دولار. ويقدر عرض ماسك قيمتها بـ43 مليار دولار. وتقدر ثروة ماسك حاليا بنحو 260 مليار دولار، فهو قادر على الدفع. لكن لم يتضح ما إذا كان سيتمكن من إقناع المالكين الحاليين من البيع لمصلحته.

وقال ماسك الخميس إنه ليس متأكدا أنه سينجح في الشراء.

وقالت شركة تويتر إنها تدرس خياراتها، مع وضع مصلحة الشركة والمستثمرين في الحسبان.

يشار إلى أن ماسك لديه أكثر من 80 مليون متابع على تويتر وهو أحد أكثر المستخدمين شعبية. وقال إنه يستثمر في الموقع لأنه يرى أنه أداة فعالة لحرية التعبير، التي ذكر أنها أساسية للديمقراطية الفعالة. لكنه أشار إلى أنه لا يعتقد أن الشركة مستعدة لهذه المهمة من الناحيتين التحريرية والمالية.

وأوضح أن هدفه ليس جني الربح من "تويتر"، بل تركه يعمل كمساحة غير خاضعة للرقابة من أجل مشاركة الآراء.

وسعى الرئيس التنفيذي لـ"تويتر" باراج أجراوال إلى طمأنة الموظفين بأن الشركة ليست "رهينة" الأنباء عن عرض الملياردير إيلون ماسك لشرائها، وذلك بحسب ما أبلغ به مصدر مطلع "رويترز".

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر هويته لأنه غير مخول بالحديث علنا عن الأمر، إن أجراوال عبر خلال اجتماع موسع للموظفين عن تقديره لعملهم وشجعهم على الاستمرار في التركيز قائلا "نحن الموظفين نسيطر على ما يحدث".

وسأل أحد الموظفين في جانب من الاجتماع استمعت إليه "رويترز" عن كيفية توصل الشركة إلى قرار عرض مقعد في مجلس إدارتها على ماسك.

وقال "هل سنبدأ وحسب في دعوة جميع المليارديرات إلى مجلس الإدارة؟".

ورد أجراوال قائلا إن المجلس يتصرف وفقا لما تمليه مصلحة المساهمين في الشركة.

وقال "لدي وجهة نظر قوية هي أن صوت الناس المهمين للخدمة التي نقدمها هو شيء يتعين علينا التركيز عليه حتى نتمكن من التعلم والتحسن".