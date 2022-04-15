"التجارة": التحقيق في إعطاء وكالات السيارات أفضلية البيع للمعارض والتجار وتأخير طلبات المستهلكين

أعلنت وزارة التجارة اليوم أنها فتحت تحقيقا حول ما يثار من إعطاء وكالات السيارات أفضلية بيع السيارات الجديدة لمعارض وتــُجار السيارات، وتأخير تسليم المستهلكين لطلباتهم وحجوزاتهم من السيارات بحجة عدم وصولها.

وقالت الوزارة إنه ستتخذ الإجراءا التالية لحماية المستهلك:

- تقصي ممارسات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها ومخزونها

- رصد أعداد ومصادر السيارات الجديدة في المعارض

- التحقق من أعداد السيارات المباعة للمعارض

- مراجعة حجوزات المستهلكين ومواعيد تسليمها

- معاقبة الوكالات المخالفة

- إعطاء الأولوية لطلبات المستهلكين