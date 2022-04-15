مدينة شيان الصينية تفرض إجراءات عزل مؤقتة بعد ظهور "أوميكرون"

قالت مدينة شيان في شمال غرب الصين اليوم إنها ستفرض إجراءات عزل جزئية بصورة مؤقتة لتقليل حركة سكانها البالغ عددهم 13 مليون نسمة، بعد الإبلاغ عن عشرات الإصابات بفيروس كوفيد-19 في أبريل الجاري، في الوقت الذي تكافح فيه الصين موجة إصابات قياسية.

ومنذ مارس، يكافح البر الرئيسي للصين أسوأ تفش لكوفيد-19 منذ ظهور الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد في أواخر 2019.

وعلى الرغم من أن الأرقام ما زالت معتدلة، إلا أن الموجة الأخيرة تضع ضغوطا هائلة على السياسة الصينية التي تهدف إلى عدم ترك أي إصابات دون اكتشافها، مع اتخاذ إجراءات صارمة تربك سلاسل الإمداد والاقتصادات المحلية، وفقا لـ"رويترز".

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه يتعين عدم التهاون في جهود مكافحة الفيروس والوقاية منه، بينما تسعى الصين جاهدة لتقليل تأثير هذه السياسة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.