بورصة دبي تسجل رابع زيادة أسبوعية وأبوظبي تستقر

صعدت بورصة دبي اليوم الجمعة مع استمرار تفاؤل المستثمرين تجاه التنمية الاقتصادية للإمارة في حين أنهى مؤشر أبوظبي معاملات اليوم مستقرا.وزاد مؤشر بورصة دبي 0.5 بالمئة بدعم من قفزة في سهم بنك المشرق بنسبة 14.7 بالمئة بعد موافقة وحدة عُمان للتأمين التابعة له على توزيعات نقدية بقيمة إجمالية 92.4 مليون درهم (25.16 مليون دولار) للسنة المالية المنتهية في ديسمبر كانون الأول 2021.وحقق مؤشر دبي رابع زيادة أسبوعية له. ومن بين الأسهم الرابحة سهم هيئة دبي للكهرباء والمياه الذي طُرح لأول مرة في البورصة يوم الثلاثاء، وزاد السهم 4.4 بالمئة.وفي أبوظبي عوض المؤشر خسائره في وقت سابق من الجلسة وأغلق مستقرا. وتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.5 بالمئة.وسحب البنك أمس الخميس عرضه لشراء حصة مسيطرة في بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية هيرميس.والصفقة مع المجموعة المصرية هيرميس كان من شأنها أن تتيح لأكبر بنوك الإمارات فرصة الدخول إلى أنشطة بنك الاستثمار المصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.أبوظبي.. استقر المؤشر عند 9970 نقطةدبي.. زاد المؤشر 0.5 بالمئة إلى 3602 نقطة