10.4 مليار دولار استثمارات شركات الصحة الرقمية العالمية في 3 أشهر.. تراجعت 36 %

حصدت شركات الصحة الرقمية استثمارات بقيمة 10.4 مليار دولار على مستوى العالم من خلال 653 صفقة في الربع الأول من هذا العام، بانخفاض 36 في المائة عن الربع الرابع لـ 2021.

وقال تقرير "سي بي إنسايتس" الذي يناقش حالة الاستثمارات في قطاع الصحة الرقمية: "شهدت الشركات الناشئة في مجال الصحة الرقمية انخفاضا أكبر في التمويل في الربع الأول من 2022 مقارنة بقطاعي التكنولوجيا المالية والتجزئة، اللذان شهدان انخفاضا في التمويل بنسبة 18 في المائة و11 في المائة فقط على أساس ربع سنوي على التوالي".

في الولايات المتحدة، بلغ حجم الاستثمار في قطاع الصحة الرقمية 7.2 مليار دولار عبر 329 صفقة، مسجلة انخفاضا عن الربع الرابع من 2021 والذي سجل 11.5 مليار دولار عبر 331 صفقة.

وبلغ الاستثمار في الشركات الناشئة الآسيوية 1.3 مليار دولار، بانخفاض 55 في المائة عن الربع الأخير، بينما انخفض التمويل الأوروبي بنسبة 19 في المائة إلى 946 مليون دولار.

ويعزو التقرير التراجع في حجم الاستثمار في الصحة الرقمية إلى انخفاض الجولات الضخمة، التي تحتوي على صفقات بقيمة 100 مليون دولار أو أكثر.

وفي الوقت نفسه، انخفض الاستثمار في مجال تكنولوجيا الصحة العقلية بنسبة 60 في المائة على أساس ربع سنوي، كما انخفض الاستثمار في العلاجات الرقمية بنسبة 53 في المائة، وكذلك في الخدمات الصحية عن بعد بنسبة 32 في المائة.

في الأسواق العامة، تراجعت الاكتتابات العامة بشكل ملحوظ في قطاع الصحة الرقمية، حيث تم تسجيل اكتتاب عام واحد فقط في الربع الأول مقارنة بـ 23 في الربع الأخير من العام الماضي.

وكشف التقرير أن الربع الأول من هذا العام سجل دخول 6 شركات تعمل في قطاع الصحة الرقمية إلى نادي شركات يونيكورن (شركات تقدر قيمتها بمليار دولار أو أكثر)، بخلاف الربع الرابع من 2021 والذي سجل دخول أكثر من 10 شركات.

وأوضح التقرير أن نشاط الاندماج والاستحواذ ظل ثابتا خلال الربع الأول من 2022، حيث بلغ عدد الصفقات 138 صفقة مقارنة بـ 137 صفقة في الربع الأخير، وأنه بالرغم من تراجع حجم الاستثمار في قطاع الصحة الرقمية في الربع الأول من هذا العام إلا أنه يتوقع ظهور لاعبين جدد سيهيمنون على القطاع.