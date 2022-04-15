الصين تدعو البنوك إلى خفض الفائدة على الإيداع لدعم الاقتصاد

حثت السلطات الصينية البنوك التجارية العاملة في الصين اليوم الجمعة على تقليل أسعار الفائدة التي تقدمها على الودائع، في إطار محاولات السلطات الصينية لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن البنوك التجارية تلقت توصية بخفض الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس بالنسبة لمختلف فترات الإيداع، مضيفة أن هذه التوصية تم توجيهها من خلال ما يعرف باسم آلية الضبط الذاتي لأسعار الفائدة والتي يراقبها البنك المركزي الصيني.

وقالت المصادر إن هذه التوصية ليست ملزمة، لكن البنوك التي تلتزم بها سوف تستفيد من رفع تصنيفها عندما يصدر بنك الشعب (المركزي) الصيني تقييمه ربع السنوي للبنوك، في حين لن يتم خفض تقييم البنوك التي لا تلتزم بالتوصية.