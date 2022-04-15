الشباب .. النقطة بـ «القوة»

انتزع فريق الشباب لكرة القدم التعادل في الوقت القاتل بتسديدة زاحفة عن طريق حسين القحطاني (95)، أمام القوة الجوية العراقي بعد ما تقدم عن طريق روديريك ميلير (68)، في الجولة الثالثة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا، وتغلب الجزيرة الإماراتي على مومباي سيتي الهندي بهدف علي مبخوت من ركلة جزاء (39).وحافظ الشباب على الصدارة بـ (7 نقاط)، القوة الجوية (4 نقاط)، والجزيرة ومومباي (3 نقاط) لكل منهما.وانتفض التعاون وتغلب على سبهان الإيراني بثلاثية عن طريق نواف الصبحي (43)، وزي لويس من الرأس الأخضر (47)، ويزيد البكر (77)، ضمن المجموعة الرابعة، وقاد البلجيكي أدميلسون جونيور الدحيل القطري لتحقيق الفوز على باختاكور الأوزبكي حيث سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» (66 و71 و84)، مقابل هدفين سجلهما أوليفر ساركيتش (44) وسردور سوبيرخوجاييف (59).وأكمل سباهان المباراة ناقصا اللاعب عزت الله بورجاز بالبطاقة الحمراء (10).وتصدر التعاون بـ (6 نقاط) بفارق الأهداف عن الدحيل، بينما تجمد سباهان وباختاكور عند (3 نقاط).وتعادل الغرافة القطري بهدف سفيان هاني (44) مع شباب أهلي دبي الإماراتي بهدف فيد ريكو كارتابيا (91) ضمن المجموعة الثالثة، وحقق فولاد خوزستان الإيراني فوزا شاقا على آهال التركماني بهدف موسى كوليبالي (90).ورفع الغرافة رصيده إلى (5 نقاط)، متساويا مع فولاد، وشباب أهلي دبي (3 نقاط)، وآهال (نقطة).وأكمل آهال المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد شهرت سويونوف (51).ويطمح الهلال (6 نقاط) إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي عندما يتقابل مع الاستقلال الطاجيكي (دون رصيد)، ضمن المجموعة الأولى، ويلتقي أيضا الشارقة الإماراتي (3 نقاط) مع الريان القطري (3 نقاط).ويأمل الفيصلي (4 نقاط) في حصد فوز جديد عندما يتقابل مع ناساف الأوزبكي (4 نقاط)، ضمن المجموعة الخامسة، ويلتقي السد القطري (نقطة) مع الوحدات الأردني (نقطة).